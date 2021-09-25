BB Erzurumspor-Adanaspor  maçı ne zaman?BB Erzurumspor-Adanaspor  maçı saat kaçta? BB Erzurumspor-Adanasporhangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 25 eylül cuma bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta? BB Erzurumspor-Adanaspor  maçı ne zaman? BB Erzurumspor-Adanaspor  maçı saat kaçta? BB Erzurumspor-Adanasporhangi kanalda yayınlanacak? BB Erzurumspor-Adanaspor  hangi kanalda?  

SPOR 25.09.2021, 08:30 25.09.2021, 08:44
BB Erzurumspor-Adanaspor  maçı ne zaman?BB Erzurumspor-Adanaspor  maçı saat kaçta? BB Erzurumspor-Adanasporhangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 25 eylül cuma bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta? BB Erzurumspor-Adanaspor  maçı ne zaman? BB Erzurumspor-Adanaspor  maçı saat kaçta? BB Erzurumspor-Adanaspor hangi kanalda yayınlanacak? BB Erzurumspor-Adanaspor  hangi kanalda?  

 Tüm dünyada yoğun bir ilgi gören futbol maçları Avrupa eleme ve süper lig maçlarına başladı. Bugün yapılacak maçların sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Süper Lig 3 büyüklerin puan kayıpları yaşadığı haftalar ile geride kaldı. Galatasaray aldığı şok malubiyetlerle Süper Lig'de 11. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk haftaları olması nedeniyle Galatasaray puan kayıplarını telafi etmeye odaklanmış durumda. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Süper Lig'e iyi başlayamadı. Fenerbahçe 5 maç oynadı ve 10 puan alarak 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş zirvede yer almasına rağmen Adana Demirspor ile beklenmedik bir şekilde 3-0'dan 3-3 berabere kalması siyah beyazlılarda morali bozdu. Trabzonspor ise yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bakalım bu skorlar önümüzdeki maçlarda nasıl değişikliklere uğrayacak.

13.30  

Sivasspor-Fatih Karagümrük  

beIN Sports 1
13.30

Ümraniyespor-Manisa FK    

TRT Spor
14.30  

 Chelsea-Manchester City    

S Sport
15.00

Alaves-Atletico Madrid    

Spor Smart
16.00  

 Spezia-AC Milan    

S Sport 2
16.00 

Antalyaspor-Yeni Malatyaspor    

beIN Sports 1
16.00 

BB Erzurumspor-Adanaspor

TRT Spor
16.30

E. Frankfurt-Köln 

beIN Connect
17.00  

Manchester United-Aston Villa 

S Sport Plus
17.00  

Leeds United-West Ham 

S Sport 
17.15  

Valencia-Athletic Bilbao 

Spor Smart
19.00  

Adana Demirspor-Gaziantep FK  

beIN Sports 1
19.00  

Inter-Atalanta  

S Sport 2
19.30  

Sevilla-Espanyol  

Spor Smart

19.30    

Brentford-Liverpool    

S Sport
19.30    

Monchengladbach-Borussia Dortmund  

beIN Connect
19.45    

Ajax-Groningen  

S Sport Plus
20.00 

Strasbourg-Lille    

beIN Connect
21.45 

Genoa-Hellas Verona  

S Sport 2
22.00  

PSG-Montpellier

beIN Connect
22.00 

Real Madrid-Villareal  

Spor Smart

#BB Erzurumspor #Adanaspor #maç #spor #futbol
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Eylül 2021
İmsak 04:24
Güneş 05:46
Öğle 12:05
İkindi 15:31
Akşam 18:13
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 3 9
2. Bodrumspor 3 9
3. Ankaraspor 3 7
4. Hekimoğlu Trabzon 3 7
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 3 7
6. Somaspor 3 7
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 3 7
8. Etimesgut Belediyespor 3 6
9. Çorum FK 3 5
10. Sakaryaspor 3 5
11. Sarıyer 3 4
12. Serik Belediyespor 3 3
13. Afjet Afyonspor 3 2
14. İnegölspor 3 2
15. Diyarbekirspor 3 1
16. Ergene Velimeşespor 3 1
17. Turgutluspor 3 0
18. Adıyaman FK 3 0
19. Kahramanmaraşspor 3 0
20. Niğde Anadolu FK 3 0
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 6 9
9. Boluspor 5 7
10. Samsunspor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0