Taraftarlarının heyecanla beklediği maça sayılı günler kala maç ayrıntıları da merak ediliyor. Peki zorlu maç saat kaçta, ne zaman?

Başakşehir-Karagümrükspor maçı saat kaçta, ne zaman? Süper lig maçları

26 Şubat Cumartesi saat:16:00