Futbol severler Beşiktaş maçlarını heyecanla bekliyorlar. Peki Beşiktaş kimlerle hangi maçları yapacak tarihleri ne zaman saat kaçta olacak Fenerbahçe'nin en yakın maçı ne zaman olacak hangi gün saat kaçta başlayacak hangi takımlarla maç oynanacak?

Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda?



Süper Lig’in 9. Haftası açılış maçında Beşiktaş, Başakşehir’e konuk oluyor. Son 5 maçında tek mağlubiyet ve tek beraberliği bulunan Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, 15. Sırada yer alan rakibi karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi televizyonlarından takip etmek isteyen futbolseverler “Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen “Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

2021-2022 Süper Lig sezonu 9. Haftasında Beşiktaş ile Başakşehir yeşil sahada kozlarını paylaşacak. 17 puanla 3. sırada yer alan siyah beyazlılar, 6 puanla 15. sırada yer alan Başakşehir'i sahasında mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Diğer taraftan mücadeleyi izlemek heyecanlı anlara ortak olmak isteyenler "Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı tüm detayları şöyle;

Başakşehir - Beşiktaş maçında ilk düdük 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 20:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.