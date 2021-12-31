Barış Sağır, Vanspor’da…
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, dış transferde ilk imzayı Barış Sağır’a attırdı.
İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Vanspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde performansı düşük futbolcularla yollarını ayıran Vanspor, dış transferde de görüştüğü ve anlaşma sağladığı futbolcuları kadrosuna katıyor. Kırmızı-Siyahlılar devre arası transfer çalışmaları kapsamında son olarak Sivas Belediyespor Forması giyen eski futbolcusu Barış Sağır ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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