Bahçesaray’da 350 öğrencinin katılımıyla ‘Satranç Şenliği’

Van Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen ‘Spor Van’ projesi bünyesinde Bahçesaray Kaymakamlığı, Bahçesaray Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliğinin koordinesiyle ‘Satranç Şenliği’ düzenlendi. 208 erkek ve 142 kız çocuğu başta olmak üzere toplam 350 öğrencinin katıldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, satrancın başkenti olarak bilinen Bahçesaray’da ‘Spor Van’ projesi bünyesinde şenlik düzenlediklerini söyledi. Kaymakam Alimoğlu, “Öğrencilerimizin zihinsel gelişimine katkıda bulunan ve her türlü bağımlılıktan uzak kalmalarına yardımcı olan satranç, Bahçesaray ilçemizde 7'den 70'e neredeyse herkes tarafından çok iyi biliniyor ve oynanıyor.

Biz de ‘Spor Van’ projesi bünyesinde Satranç Şenliği düzenleyerek, öğrencilerimizin zihinsel gelişimine katkıda bulunarak, her türlü bağımlılıktan uzak kalmalarını amaçladık. Turnuvada dereceye girenlere kupa ve hediyelerini takdim ettik. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek” dedi.