Aziz Yıldırım Basın Açıklaması Düzenliyor

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

"Başkanlığa aday olmayacağım, bunu bilin. Bunlar Fenerbahçe'yi iyi yönetmiyorlar. Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum."

"BEŞİKTAŞ'IN MALI BİZDEN FAZLA DEĞİL"

"Sayın Başkan hesap kitap bilmiyor herhalde. Beşiktaş ve Galatasaray'ın malı bizden fazla diyor. Beşiktaş'ın bir stadı var, bir de karşıda kamp tesisleri, Beşiktaş'ta bir apartman var. Galatasaray'ın yarısı Florya'da ait olan bir arsa, devletin yaptığı bir stat, Selahattin Beyazıt başkanın Allah razı olsun bugünleri görüp aldığı arazi ve ondan gelen nakit para var. Başka ufak tefek var."

"FENERBAHÇE BAŞKANI ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEYE MECBURDUR"

"Ali Koç bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. Bu 16 bin üye Ali Koç'u niye seçti, hala anlamamış. O 16 bin kişi, beyaz atlı prens olarak gördü seni. Pamuk Prensesi alacaktı. Pamuk Prenses küme düşüyordu küme. Bir Sayın Başkan Ali Şen zamanında 80'lerde averajla kümede kaldı. Bundan 3 sene önce 3-4 maç kala küme düşmekten kurtulduk. Altıncı mı yedinci mi ne oldular. Sonra yedinci olduk. Bu sene üçüncü olduk.

Ali Koç şunu bilmeli, Fenerbahçeliler ondan başarılı bir futbol takımı ve spor kulübü bekliyor. Ali Koç, ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe'ye başkan olan, Fenerbahçeli herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Biz şampiyon olamazsak başarılı değilizdir."

"HAPİS Mİ YATTIN?"

"3 senede çok sıkıntılar çektim' diyor. Hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın herhalde. Ali Koç'un bir sıkıntısı var: Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsız oluyor. Ya biz kenara çektik, kaybettik çekildik. Biz kaçmadık. Aday olduk, seçilemedik. Kaçmadık, buradayız. Yine kaçmayız."

"BEN FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM"

"Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Gözünün üstünde kaşın yok demeyeceksin, hapse gideceksin hapse. Bunları yapacaksın. Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. 'Aziz Yıldırım'a göstereceğiz' diyor yanındakiler. Neyi göstereceksiniz? Her gecenin sabahı olmaz, bunu bilin."

"MAHKEMEYE VERECEĞİM"

"Ben sizi mahkemeye vereceğim, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz lazım. Biz seçim günü 150 milyon euro verelim dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin."

"FENERBAHÇE'NİN GİTTİĞİ YERİ KİMSE BİLMİYOR"

"52 tane oyuncu aldın. Para yok bu kulüpte, batmış bu kulüp. 52 tane topçuyu nasıl aldın? 6 tane antrenör getirdin. Biz bir oyuncu alıyorduk, hemen bildiriyorduk SPK'ya. Hani SPK nerede? Onlar da yok ortada. Şimdi diyecek ki 'Fenerbahçe'yi şikayet ediyor.' Evet ediyorum çünkü Fenerbahçe'nin gittiği yeri kimse bilmiyor."

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