Avrupa Şampiyonasına Adlarını Altın Harflerle Yazdırmaya Geliyorlar!

Türkiye voleybol takımı için milyonlar artık nefesini tuttu. CEV Avrupa Şampiyonası'nda Yarı finale yükselen Filenin Sultanlarının rakibi Sırbistan oldu. Avrupa şampiyonasında fırtınalar estiren A Milli Voleybol takımı Sırbistan karşısında nasıl bir performans gösterecek merak konusu. Voleybol maçı öncesi Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı hangi gün? A Milli Takımı 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a karşı bu kez galip gelip adını CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yazdırmak istiyor.

TÜRKİYE SIRBİSTAN YARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında 1-3 Sırbistan'a yenildi ve böylece Sırbistan takımı Türkiye'nin rakibi oldu. Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak. Türkiye Sırbistan maçı yarın saat 18:00'de TRT.TRT Spor, TRT SPOR YILDIZ ya da TRT 1 ekranlarında olacak.

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TÜRKİYE POLONYA MAÇ İSTATİSTİKLERİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Türkiye Polonya karşılaşmasında hangi isim kaç sayı attı? Ebrar Karakurt 20 sayıyla en skorer isim olurken; ona Eda 12, Hande 11, Tuğba 10, Zehra 9, Cansu 1 sayıyla eşlik etti.

GÖZLER HOLLANDA - İTALYA MAÇINDA OLACAK!

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak. Holanda ile İtalya karşılaşmasının kazananı final maçına çıkacak.

kaynak:türkgün