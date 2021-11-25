Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu merak ediliyor puan durumu ayrıntılarıyla haberimizde. Peki futbol tutkunları Fenebahçe ve Galatasaray derbisinin ne zaman olduğunu büyük bir heyecanla bekliyor. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçildi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi gün oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu! Galatasaray'ın kaç puanı var?

UEFA Avrupa Ligi’nde 5.hafta heyecanı 24 Kasım Çarşamba akşamı başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray sahasında Fransız ekibi Marsilya’yı konuk edecek. Peki, E Grubu’nda Galatasaray’ın kaç puanı var?

E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Galatasaray, Marsilya maçında 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek.

Avrupa Ligi 6.Hafta maçında Galatasaray 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.