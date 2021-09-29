Antrenör Baba, Kızını Türkiye Karate Şampiyonasında Birinci Yaptı!
Malatya'da antrenör babası tarafından çalıştırılan genç Kareteci Fatma Uygur, Büyükler Türkiye Karate Şampiyonasında birinci olarak altın madalya kazandı.
Malatya'da antrenör babası tarafından çalıştırılan genç Kareteci Fatma Uygur, Büyükler Türkiye Karate Şampiyonasında birinci olarak altın madalya kazandı.
Sporcu Fatma Uygur’u, aynı zamanda babası olan antrenör Zeki Uygur çalıştırıyor.
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