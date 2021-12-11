Antalyaspor-Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig Maçları

Taraftarlarının büyük heyecanla beklediği maç ne zaman yapılacak hangi gün hangi tarihler arasında maçlar var hangi kanallarda ücretsiz maç yayınlanacaktır? Hangi takımlar arasında maç yapılacaktır? Maçlar hangi kanallarda şifresiz yayınlanacak? Hafta sonu yoğun geçen maç maratonuda takip ediliyor hafta sonu hangi takımlar arasında maç olacağıda merak konusu olmuştur.

ANTALYASPOR-TARBZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

19:00 Cumartesi

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