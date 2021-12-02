Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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ANADOLU EFES - BARCELONA EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Barcelona EuroLeague maçı 3 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.