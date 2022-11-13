Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları Van'da başladı

Van Valiliği ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları Van'da başladı.

SPOR 13.11.2022, 15:51
Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları Van'da başladı

Van Valiliği ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları Van'da başladı.

İpekyolu Spor Kompleksi'nde başlayan organizasyonun açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Ampute Futbol Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kazandığı dünya şampiyonluğuyla ay-yıldızlı bayrağı göndere çeken Ampute Futbol Milli Takımı'nın herkesin göğsünü kabarttığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak hocamız aynı zamanda bir gazi. Ülkemizin, memleketimizin gurur kaynağı. Kendisini bu haklı gururu ülkemize yaşattığı, milletimizin göğsünü kabarttığı için yürekten kutluyorum. Daha büyük başarılara imza atacaklarına kalpten inanıyorum. Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları perşembe gününe kadar devam edecek. Vanlıların bu alanları doldurmalarını istiyoruz."

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Berk İnan ise Türkiye'de ilk kez ev sahipliği yaptıkları Dünya Kupası organizasyonunu başarıyla geride bırakmanın ve kupayı ülkeye kazandıranın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İnan, "Burada gördüğünüz kişilerin arasında korkusuzca düşmana göğüs germiş, vatan toprağımızın bütünlüğü için kendini siper etmiş gazilerimiz ve çeşitli sebeplerle bir uzvunu kaybetmiş kardeşlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da bölgede bu tür organizasyonları gerçekleştirmenin önemli olduğunu belirtti.

Çakmak, maçların keyifli ve centilmence geçmesi temennisinde bulundu.

Müsabakalar, Vali Balcı'nın Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karşılaşmasının başlama vuruşunu yapmasıyla başladı.

6 takımın 2 grupta mücadele edeceği organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek. AA

#van valiliği #Ampute Futbol Türkiye Kupası #Ozan Balcı
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