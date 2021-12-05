Altınordu-Samsunspor maçı canlı izle! 1.lig maçları
Taraftarlarının büyük heyecanla beklediği maç ne zaman yapılacak hangi gün hangi tarihler arasında maçlar var hangi kanallarda ücretsiz maç yayınlanacaktır? Hangi takımlar arasında maç yapılacaktır? Maçlar hangi kanallarda şifresiz yayınlanacak? Hafta sonu yoğun geçen maç maratonuda takip ediliyor hafta sonu hangi takımlar arasında maç olacağıda merak konusu olmuştur.
Taraftarlarının büyük heyecanla beklediği maç ne zaman yapılacak hangi gün hangi tarihler arasında maçlar var hangi kanallarda ücretsiz maç yayınlanacaktır? Hangi takımlar arasında maç yapılacaktır? Maçlar hangi kanallarda şifresiz yayınlanacak? Hafta sonu yoğun geçen maç maratonuda takip ediliyor hafta sonu hangi takımlar arasında maç olacağıda merak konusu olmuştur.
Altınordu-Samsunspor maçı ne zaman?
5 Aralık 2021 pazar 16:00
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|15
|24
|6. Galatasaray
|15
|23
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Karagümrük
|14
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Antalyaspor
|14
|18
|13. Altay
|15
|18
|14. Gaziantep FK
|14
|18
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
|28
|2. Ümraniye
|13
|27
|3. Ankaragücü
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Tuzlaspor
|13
|21
|7. İstanbulspor
|14
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Gençlerbirliği
|14
|20
|10. Samsunspor
|13
|19
|11. Adanaspor
|15
|19
|12. Menemenspor
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Southampton
|15
|16
|15. Everton
|14
|15
|16. Leeds United
|14
|15
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|14
|10