Taraftarlarının heyecanla beklediği maça sayılı günler kala maç ayrıntıları da merak ediliyor. Peki maç saat kaçta, ne zaman?

Altayspor-Gaziantep FK maçı saat kaçta, ne zaman? Süper lig maçları

27 Şubat Pazar saat: 13:30