Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

Vanspor'un teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Özyazıcı bu akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi.

SPOR 19.02.2023, 12:58
Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

Vanspor'un teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Özyazıcı bu akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi.

Ahmet Suat Özyazıcı 1 Ocak 1936 tarihinde Trabzon'da doğdu. Evli ve 4 çocuk babası olan Özyazıcı, futbola Yolspor'da başladı. 1956 yılında İdmanocağı'nda oynamaya başlayan Özyazıcı, daha sonra askerlik nedeniyle Ankara Havagücü Takımı’nda yer aldı. Trabzon'daki futbol kültürünün gelişmesindeki en önemli isim olan Özyazıcı, Trabzon'daki futbol kulüplerinin Trabzonspor çatısı altında birleşmesiyle Trabzonspor'da futbol yaşantısını sürdürdü.

Özyazıcı, profesyonelliğe ilk adımı 1967 yılında kurulan Trabzonspor'da attı ve 1969 yılında futbol yaşantısını noktaladı. İlk antrenörlük deneyimini 1970 yılında A takımda yardımcı antrenör olarak yaşayan Özyazıcı, 1971 yılında Trabzonspor Genç Takımı’nın başına geçti ve takımı Karadeniz bölge şampiyonu yaptı. Özyazıcı, 1972-1973 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'un başına geçerek ilk yılında 1 gol averajla şampiyonluğu kaçırdı ancak ikinci sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak 1. Lig’e çıkarmayı başardı. Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak Anadolu futbol ihtilalini gerçekleştirerek şampiyonluğu Anadolu'ya taşıdı ve ligde 4 şampiyonluk yaşadı.

Brezilyalı lakabı
Trabzonspor'un Süper Lig'de ilk şampiyonluğu elde ettiği 1975-76 sezonunda, takımın başındaki isim olan Ahmet Suat Özyazıcı 40 yaşındaydı. Taktikleri başarıyla uygulayabilmesinden ötürü taraftar ve yorumcular tarafından "Brezilyalı" benzetmesi yapılmıştı. Özyazıcı, döneminde bordo-mavili kulüp 1975-1980 ve 1983-84 aralıklarında kazandığı şampiyonluklarda Trabzonspor'un önderliğini yapmıştı. Bu şampiyonluklarla Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşmiş; İstanbul takımları olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında ilk kez bir Anadolu takımı şampiyon olmuştu. Bu şampiyonluklar Türk futboluna "Dört Büyükler" kavramını kazandırmıştı. Özyazıcı'nın bu başarıları, onun Trabzonspor taraftarları arasında "efsanevi" olarak tanımlanmasını sağladı. Özyazıcı, ayrıca Türkiye'nin en çok şampiyonluk gören 2. yerli teknik direktörüdür.

Özyazıcı, son olarak Sarıyer ve Vanspor'u çalıştırmış; daha sonra ise herhangi bir takımı çalıştırmamıştır. 2010 yılında ise Trabzonspor teknik heyeti ve yönetimine danışmanlık yaptı. Trabzonspor'un dışında Bursaspor ve Sarıyer'i çalıştıran Özyazıcı, Sarıyer'i Balkan şampiyonu yaptı. Ahmet Suat Özyazıcı’nın görevde bulunduğu dönem içerisinde Trabzonspor 18 kupa kazanmayı başardı.

#Ahmet Suat Özyazıcı #vanspor
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15