Adanaspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 1.lig maçları
Taraftarlarının büyük heyecanla beklediği maç ne zaman yapılacak hangi gün hangi tarihler arasında maçlar var hangi kanallarda ücretsiz maç yayınlanacaktır? Hangi takımlar arasında maç yapılacaktır?
Taraftarlarının büyük heyecanla beklediği maç ne zaman yapılacak hangi gün hangi tarihler arasında maçlar var hangi kanallarda ücretsiz maç yayınlanacaktır? Hangi takımlar arasında maç yapılacaktır?
Adanaspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 1.lig maçları
18:00 Pazar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|14
|21
|9. Brighton
|14
|19
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7