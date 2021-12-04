Taraftarlarının büyük heyecanla beklediği maç ne zaman yapılacak hangi gün hangi tarihler arasında maçlar var hangi kanallarda ücretsiz maç yayınlanacaktır? Hangi takımlar arasında maç yapılacaktır?

Adanaspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 1.lig maçları

18:00 Pazar

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