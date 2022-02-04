Adanaspor-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Taraftarları maçı heyecanla bekliyor. Peki büyük maç ne zaman? Saat kaçta?

MENEMENSPOR–ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Menemenspor ile Adanaspor arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Menemen İlçe Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Zorlu maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Kağan Çalışır ve Ogün Kamacı yapacak.Zorlu mücadele BeIN Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir..