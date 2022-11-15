Abalı Kayak Merkezi kiraya veriliyor

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Abalı Kayak Merkezi'ni kiraya vriyor.

SPOR 15.11.2022, 15:40 15.11.2022, 15:51
Abalı Kayak Merkezi kiraya veriliyor

Van Gençlik  ve Spor İl Müdürlüğü, Abalı Kayak Merkezi'ni kiraya veriyor. Gevaş Abalı Kayak Tesislerinde bulunan kayak odası, teleski, telesiyej ve kafeterya alanlarını kiraya verecek olan kurum, sembolik bir rakam ile ihaleye çıktı. 17 Kasım günü saat 10:00'a kadar zarfla teklif alacak olan Gençlik Spor bu ihale için sadece 151 Bin 250 lira muhammen bedel ile ihaleye çıktı.

Bu sezon açılacak olan Abalı Kayak Merkezi, ihaleyi alan firma tarafından işletilecek.

#abalı kayak merkezi
Yorumlar (1)
Medine kaya 2 saat önce
Güzel ama geçen sene çok soğuktu
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