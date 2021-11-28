A Milli Takım'ın Aday Kadrosunda Kimler Var? Milli Takımın Aday Kadrosundaki İsimler

Milli takımın kadrosunda kimler var? A Milli Futbol Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadroda 24 oyuncu yer alıyor. Bu isimler arasında en dikkat çeken isim ise ilk A Milli Takım'a çağrılan Beşiktaş'ın kaleci Ersin Destanoğlu oldu. A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 7 Kasım Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Miller 8 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanlarla Cebelitarık ve Karadağ maçları hazırlanacak.

İşte Milli Takımın kadrosunda yer alan isimler şöyle:



MİLLİ TAKIMIN MAÇ TAKVİMİ

Öte yandan A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Cebelitarık ile İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu maçın ardından Ay- yıldızlı Milliler, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü saat 22.45'te Podgorica Gradski Stadyumu'nda Karadağ ile oynayacak.