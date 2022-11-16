A Milli Takım, Diyarbakır'da kazandı
A Milli Takımımız, Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.
A Milli Takımımız, hazırlık maçında İskoçya'yla karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Millilerimiz 2-1 kazandı.
Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek golü de 62. dakikada John McGinn'den geldi.
A Milli Takımımız, bir sonraki hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya'yla karşılaşacak.
Diyarbakır'da ilk milli maç
Türkiye ile İskoçya arasında oynanan hazırlık maçında Diyarbakır, ilk kez milli müsabakaya ev sahipliği yaptı.Diyarbakır ve çevre illerden gelenler maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde küçük boşluklar görülürken, 1000'e yakın İskoç taraftar da maçı statta izledi.
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