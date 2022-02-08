9 şubat çarşamba hangi maçlar var?

Futbol severler maç günlerini merakla takip ediyor. Peki bu hafta hangi takımların maçları var? Bu hafta maç var mı?

9 Şubat 2021 yayın akışı

01:00 Maç Saati Süper Lig 24. Hafta: Beşiktaş – İH Konyaspor

02:45 Süper Lig

04:45 Maç Saati Süper Lig 24. Hafta: BB Erzurumspor – HK Kayserispor

06:30 TFF 1. Lig Özetler

07:00 Maç Saati Süper Lig 24. Hafta: Beşiktaş – İH Konyaspor

08:45 My Story Marcel Desailly

09:00 Liverpool – Atalanta

10:45 Bayern – Salzburg

11:00 beIN Manşet (C)

12:00 Inter – R. Madrid

13:45 My Story Marcel Desailly

14:00 beIN Manşet

15:00 Süper Lig

16:00 Süper Lig 24. Hafta: Gaziantep FK – Göztepe (C)

18:00 Süper Lig

19:00 Süper Lig 24. Hafta: Y. Malatyaspor – Trabzonspor (C)

21:00 Süper Lig (C)

22:45 Süper Lig Haftanin Golleri

23:00 beIN Teknik (C)