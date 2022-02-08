9 şubat çarşamba hangi maçlar var?
Futbol severler maç günlerini merakla takip ediyor. Peki bu hafta hangi takımların maçları var? Bu hafta maç var mı?
Futbol severler maç günlerini merakla takip ediyor. Peki bu hafta hangi takımların maçları var? Bu hafta maç var mı?
9 Şubat 2021 yayın akışı
01:00 Maç Saati Süper Lig 24. Hafta: Beşiktaş – İH Konyaspor
02:45 Süper Lig
04:45 Maç Saati Süper Lig 24. Hafta: BB Erzurumspor – HK Kayserispor
06:30 TFF 1. Lig Özetler
07:00 Maç Saati Süper Lig 24. Hafta: Beşiktaş – İH Konyaspor
08:45 My Story Marcel Desailly
09:00 Liverpool – Atalanta
10:45 Bayern – Salzburg
11:00 beIN Manşet (C)
12:00 Inter – R. Madrid
13:45 My Story Marcel Desailly
14:00 beIN Manşet
15:00 Süper Lig
16:00 Süper Lig 24. Hafta: Gaziantep FK – Göztepe (C)
18:00 Süper Lig
19:00 Süper Lig 24. Hafta: Y. Malatyaspor – Trabzonspor (C)
21:00 Süper Lig (C)
22:45 Süper Lig Haftanin Golleri
23:00 beIN Teknik (C)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|23
|49
|2. 1461 Trabzon FK
|23
|49
|3. Sivas Belediyespor
|23
|44
|4. Bodrumspor
|23
|43
|5. Somaspor
|22
|41
|6. Çorum FK
|23
|40
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|23
|40
|8. Afjet Afyonspor
|22
|38
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|22
|36
|10. Ankaraspor
|23
|32
|11. Serik Belediyespor
|23
|29
|12. Etimesgut Belediyespor
|23
|29
|13. Diyarbekirspor
|23
|28
|14. İnegölspor
|23
|28
|15. Turgutluspor
|23
|23
|16. Sarıyer
|23
|22
|17. Adıyaman FK
|22
|22
|18. Ergene Velimeşespor
|23
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|23
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|23
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13