9 eylül Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?
Tüm dünyada büyük ilgi ile takip edilen spor dalından biri olan futbol maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Liglerin başlaması ile bu heyecan daha da büyüdü. Futbol severler o heyecanı yaşamak adına maçları yakından takip ediyor. Peki bugün hangi maçlar var? 9 eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Hangi takım hangi yakımla oynayacak?
Tüm dünyada büyük ilgi ile takip edilen spor dalından biri olan futbol maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Liglerin başlaması ile bu heyecan daha da büyüdü. Futbol severler o heyecanı yaşamak adına maçları yakından takip ediyor. Peki bugün hangi maçlar var? 9 eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Hangi takım hangi yakımla oynayacak?
00:00
O'Higgins - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
02:00
Loudoun United - Charlotte Independence
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Everton DV - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
02:30
Kanada - El Salvador
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
03:00
FC Tulsa - Indy Eleven
USL Championship Youtube
03:05
Panama - Meksika
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
04:00
Colorado Springs - Real Monarchs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:00
Kosta Rika - Jamaika
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
05:00
Las Vegas Lights - Oakland Roots
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0