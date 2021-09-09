9 eylül Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?

Tüm dünyada büyük ilgi ile takip edilen spor dalından biri olan futbol maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Liglerin başlaması ile bu heyecan daha da büyüdü. Futbol severler o heyecanı yaşamak adına maçları yakından takip ediyor. Peki bugün hangi maçlar var? 9 eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Hangi takım hangi yakımla oynayacak?

SPOR 09.09.2021, 11:46
9 eylül Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?

Tüm dünyada büyük ilgi ile takip edilen spor dalından biri olan futbol maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Liglerin başlaması ile bu heyecan daha da büyüdü. Futbol severler o heyecanı yaşamak adına maçları yakından takip ediyor. Peki bugün hangi maçlar var? 9 eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Hangi takım hangi yakımla oynayacak?


00:00
O'Higgins - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

02:00
Loudoun United - Charlotte Independence
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:30
Everton DV - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

02:30
Kanada - El Salvador
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV

03:00
FC Tulsa - Indy Eleven

ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:05
Panama - Meksika
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV

04:00
Colorado Springs - Real Monarchs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

04:00
Kosta Rika - Jamaika
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV

05:00
Las Vegas Lights - Oakland Roots
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
 

#spor
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7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
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12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
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7. Man City 3 6
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