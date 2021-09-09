Tüm dünyada büyük ilgi ile takip edilen spor dalından biri olan futbol maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Liglerin başlaması ile bu heyecan daha da büyüdü. Futbol severler o heyecanı yaşamak adına maçları yakından takip ediyor. Peki bugün hangi maçlar var? 9 eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Hangi takım hangi yakımla oynayacak?



00:00

O'Higgins - Colo Colo

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

02:00

Loudoun United - Charlotte Independence

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:30

Everton DV - Palestino

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

02:30

Kanada - El Salvador

2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV

03:00

FC Tulsa - Indy Eleven



ABD USL ChampionshipUSL Championship Youtube

03:05

Panama - Meksika

2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV

04:00

Colorado Springs - Real Monarchs

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:00

Kosta Rika - Jamaika

2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV

05:00

Las Vegas Lights - Oakland Roots

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

