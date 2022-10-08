9 Ekim Pazar hangi maçlar var? 2022

Hafta sonunun gelmesi ile beraber maç severler de hafta sonu hangi maçların olduğunu araştırıyor. Peki 9 Ekim Pazar günü hangi maçlar var?

SPOR 08.10.2022, 14:49 08.10.2022, 15:07
9 Ekim Pazar hangi maçlar var? 2022

Hafta sonunun gelmesi ile beraber maç severler de hafta sonu hangi maçların olduğunu araştırıyor. Peki 9 Ekim Pazar günü hangi maçlar var?

9 EKİM PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR?

9 Ekim 2022 maçlar

Dünya Kupası eleme maçları bu hafta sonu da hız kesmeden devam ediyor. dün oynanan karşılaşmalardan sonra bugünkü maçlar şu şekilde;

16.00    Kazakistan-Bosna Hersek            S Sport +

19.00    Finlandiya-Ukrayna       S Sport +

19.00    İskoçya-İsrail     S Sport +

21.45    Andorra-İngiltere           S Sport +

21.45    İsviçre-Kuzey İrlanda     S Sport +

21.45    Macaristan-Arnavutluk S Sport +

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Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Başakşehir 7 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Kasımpaşa 8 12
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Bodrumspor 8 14
2. Keçiörengücü 8 14
3. Eyüpspor 7 14
4. Boluspor 7 14
5. Pendikspor 7 12
6. Sakaryaspor 8 12
7. Bandırmaspor 7 12
8. Manisa FK 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Adanaspor 8 8
13. Göztepe 7 8
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4