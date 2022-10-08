9 Ekim Pazar hangi maçlar var? 2022

Hafta sonunun gelmesi ile beraber maç severler de hafta sonu hangi maçların olduğunu araştırıyor. Peki 9 Ekim Pazar günü hangi maçlar var?

9 EKİM PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR?

9 Ekim 2022 maçlar

Dünya Kupası eleme maçları bu hafta sonu da hız kesmeden devam ediyor. dün oynanan karşılaşmalardan sonra bugünkü maçlar şu şekilde;

16.00 Kazakistan-Bosna Hersek S Sport +

19.00 Finlandiya-Ukrayna S Sport +

19.00 İskoçya-İsrail S Sport +

21.45 Andorra-İngiltere S Sport +

21.45 İsviçre-Kuzey İrlanda S Sport +

21.45 Macaristan-Arnavutluk S Sport +