8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Tüm dünyada en ilgi duyulan spor dallarından biri de futboldur. Futbol severler her gün hangi maçın hangi kanalda yayınlandığını sık sık takip ederler. Peki bugün hangi maç var? hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Kimin maçı var?

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

8 EYLÜL 2021 SALI ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Eylül 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13:00

Sapporo - Cerezo Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

15:00

Iğdırspor - Orduspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:00

Ermenistan - Lihtenştayn

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

19:30

Bulgaristan - Gürcistan

Hazırlık Maçı

S Sport Plus,S Sport

21:30

Calera - Santiago Wanderers

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

21:45

Polonya - İngiltere

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

21:45

İzlanda - Almanya

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

kaynak:bölgegündem