8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Tüm dünyada en ilgi duyulan spor dallarından biri de futboldur. Futbol severler her gün hangi maçın hangi kanalda yayınlandığını sık sık takip ederler. Peki bugün hangi maç var? hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Kimin maçı var?
8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Tüm dünyada en ilgi duyulan spor dallarından biri de futboldur. Futbol severler her gün hangi maçın hangi kanalda yayınlandığını sık sık takip ederler. Peki bugün hangi maç var? hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Kimin maçı var?
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
8 EYLÜL 2021 SALI ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
8 Eylül 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
13:00
Sapporo - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
15:00
Iğdırspor - Orduspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
19:00
Ermenistan - Lihtenştayn
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
19:30
Hazırlık Maçı
S Sport Plus,S Sport
21:30
Calera - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
21:45
Polonya - İngiltere
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
21:45
İzlanda - Almanya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
kaynak:bölgegündem
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0