8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Tüm dünyada en ilgi duyulan spor dallarından biri de futboldur. Futbol severler her gün hangi maçın hangi kanalda yayınlandığını sık sık takip ederler. Peki bugün hangi maç var? hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Kimin maçı var?

SPOR 08.09.2021, 09:29
8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? 

Tüm dünyada en ilgi duyulan spor dallarından biri de futboldur. Futbol severler her gün hangi maçın hangi kanalda yayınlandığını sık sık takip ederler. Peki bugün hangi maç var? hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Kimin maçı var?

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

8  EYLÜL 2021 SALI ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
8 Eylül 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

13:00
Sapporo - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

15:00
Iğdırspor - Orduspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

19:00
Ermenistan - Lihtenştayn
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

19:30

Bulgaristan - Gürcistan
Hazırlık Maçı
S Sport Plus,S Sport

21:30
Calera - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

21:45
Polonya - İngiltere
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

21:45
İzlanda - Almanya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

kaynak:bölgegündem

#maç saatleri #futbol #spor
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24°
açık
Namaz Vakti 08 Eylül 2021
İmsak 04:09
Güneş 05:34
Öğle 12:10
İkindi 15:45
Akşam 18:35
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0