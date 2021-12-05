5 Aralık Pazar Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 4 Aralık hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

5 Aralık Pazar

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük