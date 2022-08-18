4. Van Denizi Bisiklet Festivali" katılımcıları Bitlis'e ulaştı

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleri ile Vangölü Aktivistleri Derneği'nin katkılarıyla organize edilen festivale katılanlar, yaklaşık 140 kilometre pedal çevirerek Tatvan'daki İşletme Parkı'na geldi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, gazetecilere, Van Gölü çevresini kapsayan ve kamplı olarak 7 gün sürecek bisiklet festivaline birçok ilin yanı sıra İran ve İtalya'dan 250 kişinin katıldığını söyledi.

Festival kapsamında Van, Edremit, Gevaş ve Tatvan'ı gezdiklerini, Nemrut Kalderası ile Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye ve Tuşba ilçelerini gezeceklerini anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar 140 kilometre yol kat ettik. 450 kilometrelik mesafeyi tamamladıktan sonra festivali sonlandıracağız. Festivalin üçüncü günü. Van Gölü'nün etrafını turlayacağız. Havzadaki tarihi ve doğal güzellikleri de geziyoruz. Hem göl ile çevresinin korunması ve temiz kalması konusunda farkındalık oluşturuyoruz hem de bölgemizdeki güzellikleri tanıtmaya çalışıyoruz."

Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret ettikten sonra kamp kurarak geceyi Tatvan'da geçireceklerini belirten Özel, sabah da Ahlat'a hareket edeceklerini aktardı.

İstanbul'dan gelerek festivale katılan Su Nurhangan ise "Güzel bir organizasyon. Amacı çok güzel. Yöre halkı çok iyi ve cana yakın. Doğası, yeşilliği, maviliği eşsiz. Van Gölü temiz kalmalı ve herkes yararlanmalı." dedi.

İranlı Muhammed Ali Şahidi de festivalin insanların kaynaşması, tanışması ve farklı kültürlerin tanınması açısından çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.AA