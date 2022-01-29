29 Ocak Cumartesi 2022 Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?
Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri, bugün (29 Ocak Cumartesi) hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde yer verdik.
Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri, bugün (29 Ocak Cumartesi) hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde yer verdik.
29 OCAK 2022 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11:45 Brisbane Roar – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV
11:45 Western United – Melbourne City Avustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:00 Karşıyaka – Mardin BB TFF 3. Lig Ertelendi
13:30 Galatasaray Divan Kurulu GS TV
14:00 Sturm Graz – Radomlje Hazırlık Maçı Sturm Graz Youtube
15:30 Ross Country – Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus, Bilyoner TV
16:00 Lamia – OFI Crete Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
16:30 Sturm Graz – ND Gorica Hazırlık Maçı Sturm Graz Youtube
17:00 Osijek – Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
18:00 Amorebieta – Girona İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
18:00 Aberdeen – St.Johnstone İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
18:00 Celtic – Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
18:00 Dundee FC – St.Mirren İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
18:00 Hearts – Motherwell İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
18:00 Hibernian – Livingston İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
18:00 Arbroath – Partick İskoçya Championship Bilyoner TV
18:00 Hamilton – Ayr İskoçya Championship Bilyoner TV
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|21
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|21
|43
|3. Sivas Belediyespor
|21
|40
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. Bodrumspor
|21
|37
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|21
|37
|7. Somaspor
|20
|35
|8. Çorum FK
|21
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|21
|31
|11. Serik Belediyespor
|21
|29
|12. İnegölspor
|21
|27
|13. Diyarbekirspor
|21
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|21
|25
|15. Turgutluspor
|21
|23
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|21
|18
|18. Ergene Velimeşespor
|21
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|21
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12