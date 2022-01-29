29 Ocak Cumartesi 2022 Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri, bugün (29 Ocak Cumartesi) hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde yer verdik.

29 OCAK 2022 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:45 Brisbane Roar – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV

11:45 Western United – Melbourne City Avustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00 Karşıyaka – Mardin BB TFF 3. Lig Ertelendi

13:30 Galatasaray Divan Kurulu GS TV

14:00 Sturm Graz – Radomlje Hazırlık Maçı Sturm Graz Youtube

15:30 Ross Country – Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus, Bilyoner TV

16:00 Lamia – OFI Crete Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

16:30 Sturm Graz – ND Gorica Hazırlık Maçı Sturm Graz Youtube

17:00 Osijek – Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

18:00 Amorebieta – Girona İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00 Aberdeen – St.Johnstone İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

18:00 Celtic – Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

18:00 Dundee FC – St.Mirren İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

18:00 Hearts – Motherwell İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

18:00 Hibernian – Livingston İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

18:00 Arbroath – Partick İskoçya Championship Bilyoner TV

18:00 Hamilton – Ayr İskoçya Championship Bilyoner TV