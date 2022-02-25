27 Şubat Pazar hangi maçlar var?

Hafta sonunun gelmesi ile beraber futbol seferlerde cumartesi ve pazar hangi maçların olacağını merak ediyor. Peki bu hafta hangi maçlar var?

27 Şubat Pazar hangi takımın maçı var?

13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)