22 Ekim Cumartesi hangi maçlar var? 2022

Hafta sonunun gelmesi ile beraber maç severler de hafta sonu hangi maçların olduğunu araştırıyor. Peki 22 Ekim Cumartesi günü hangi maçlar var?

22 EKİM CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR?

22 Ekim Cumartesi 2022 maçlar

Dünya Kupası eleme maçları bu hafta sonu da hız kesmeden devam ediyor. dün oynanan karşılaşmalardan sonra bugünkü maçlar şu şekilde;

16.00 Kazakistan-Bosna Hersek S Sport +

19.00 Finlandiya-Ukrayna S Sport +

19.00 İskoçya-İsrail S Sport +

21.45 Andorra-İngiltere S Sport +

21.45 İsviçre-Kuzey İrlanda S Sport +

21.45 Macaristan-Arnavutluk S Sport +