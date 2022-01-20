20 Ocak Perşembe hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var?

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

20 OCAK 2022 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17.00 Alanyaspor-Hatayspor beIN Sports

19.00 Sierra Leone-Ekvator Ginesi Bilyoner

19.00 Fildişi Sahili-Cezayir Bilyoner

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa beIN Sports

1 22.00 Mali-Moritanya Bilyoner

22.00 Gambiya-Tunus Bilyoner