20 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var?

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 20 Aralık Pazartesi hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

12.00 Y.Amasyaspor - Sivasspor / aspor

14.00 Kasımpaşa - İnegölspor / aspor

16.00 Elazığspor - 24 Erzincanspor / aspor

18.00 M.Başakşehir - Göztepe / a2

19.00 Unics Kazan - Galatasaray OB / Lig TV2

19.00 Beşiktaş - Eczacıbaşı / NTVSpor

20.00 Boluspor - Beşiktaş / a2

20.30 Nymburk - Banvit / smart spor2

21.30 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas / TRT Spor

22.00 B.Dortmund - Augsburg / Eurosport

22.30 Göttingen - W.Tigers Tübingen / tivibu spor3

23.00 Atletico Madrid - Guijuelo / Lig TV3

23.00 Malaga - Cordoba / Lig TV4.