1928 Bucaspor-Etimesgut, maçı ne zaman, saat kaçta? canlı yayın verilecek mi?

Mehmet Salih Giyci - WanHaber

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 1928 Bucaspor, 21.Hafta mücadelesinde Ankara’ya gidiyor. Etimesgut’la karşılaşacak 1928 Bucaspor, 21.Haftayı kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.

1928 Bucaspor, 20.Hafta mücadelesinde Karacabey Birlikspor’la 0-0 berabere kalarak Kocaelispor’un puan kaybetmesi ile büyük bir avantajı elinden kaçırdı.

20 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan 1928 Bucaspor, bu periyotta rakip fileleri 34 kez sarsarken kalesinde 11 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı unvanını da elinde bulunduruyor.

Ankara temsilcisi Etimesgut, 20 hafta da topladığı 21 puanla düşme hattının 4 puan üzerinde yer alıyor. Sarıyer karşısında 20.Haftada aldığı 1-0’lık skorla bir nebze olsa da rahatlayan Etimesgut, 21.Haftada 1928 Bucaspor, karşısında mutlak 3 puan alarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Etimesgut, 21 puanla 14.sırada yer alıyor.

İki takım tarihinde 2.kez karşılaşırken 1928 Bucaspor, ilk devrede oynanan maçı evinde 2-1 kazanmıştı. Bu alanda Etimesgut, kendi evinde rövanşı almak istiyor.

STAT: Etimesgut Belediyesi Kemal Atatürk Stadyumu

TARİH: 22.01.2023, 14:00

Etimesgut’un Muhtemel 11’i

Abdulaziz Demircan, Oğuz Özden, İsmail Güner, Medeni Bingöl, Aykut Civelek, Furkan Polat, Fatih Cerlek, Sıddık İstemi, Fatih Somuncu, Turan Yılmaz, Muhammet Beşir

1928 Bucaspor’un Muhtemel 11’i

Kıvanç Küçükkarış, Mazlum Demir, Lokman Gör, Alper Duruk, Taşkın Çalış, Furkan Çil, Enes Alıç, Saruhan Fındıkçı, Erhan Çelenk, Berke Bıyık, Erhan Şentürk