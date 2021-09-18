18 Eylül bugünkü maçlar neler? 18 Eylül Cuma Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?
Lig ve eleme maçlarının başlaması ile birlikte maç heyecanı ikiye katlandı. Dünya geneli en çok izlenen spor dalı olan futbol süper lig, UEFA ve eleme maçlarının başlaması ile izleyicilerini daha da heyecanlandırdı. Maçları canlı olarak izleyemeyenler için hangi maçın ne zaman, hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağını sizler için araştırıyoruz. Peki, 18 Eylül bugünkü maçlar neler? 18 Eylül Cuma Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta? Sivasspor – Gaziantep maçı ne zaman? Sivasspor - Gaziantep hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor – Gaziantep maçı saat kaçta?
Lig ve eleme maçlarının başlaması ile birlikte maç heyecanı ikiye katlandı. Dünya geneli en çok izlenen spor dalı olan futbol süper lig, UEFA ve eleme maçlarının başlaması ile izleyicilerini daha da heyecanlandırdı. Maçları canlı olarak izleyemeyenler için hangi maçın ne zaman, hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağını sizler için araştırıyoruz. Peki, 18 Eylül bugünkü maçlar neler? 18 Eylül Cuma Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta? Sivasspor – Gaziantep maçı ne zaman? Sivasspor - Gaziantep hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor – Gaziantep maçı saat kaçta?
SÜPER LİG VE ELEME MAÇLARI BAŞLADI MI?
Tüm dünyada yoğun bir ilgi gören futbol maçları Avrupa eleme ve süper lig maçlarına başladı. Galatasaray dün kendi sahasında ağırladığı İtalyan temsilcisi Lazio ile oynadığı Avrupa Ligi’ne galibiyetle başladı.
Bugün yapılacak maçların sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Kasımpaşa-Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kasımpaşa – Trabzonspor maçı ne zaman? Kasımpaşa – Trabzonspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa – Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
01:00
Coritiba - Vila Nova
Brezilya Serie B
02:00
Miami FC - NY Red Bulls
MLS
02:00
Melgar - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
02:30
Confianca - Sampaio Correa
Brezilya Serie B
02:30
Tomayapo - Guabira
Bolivya Premier Ligi
03:15
River Plate - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
03:30
Ponte Preta - Guarani
Brezilya Serie B
05:00
Necaxa - Atlas
Meksika Premier Ligi - Clausura
07:30
Jeonnam Dragons - Bucheon
Güney Kore 2.Ligi
08:20
Jeonbuk - Suwon
Güney Kore K-League
10:00
Gyeongnam - Gimcheon Sangmu
Güney Kore 2.Ligi
10:30
Gwangju - Jeju United
Güney Kore K-League
12:00
Chiba - Ehime
Japonya J2 Ligi
12:00
Kofu - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
12:00
Tochigi - Mito
Japonya J2 Ligi
12:00
Kashima Antlers - Gamba Osaka
Japonya J.League
12:00
Kashiwa Reysol - Hiroshima
Japonya J.League
12:00
Vissel Kobe - Sapporo
Japonya J.League
12:00
Shonan Bellmar - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
12:30
Tampines - Young Lions
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Tanjong Pagar - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Tokushima - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
12:30
Busan - Anyang
Güney Kore 2.Ligi
13:00
Iwata - Okayama
Japonya J2 Ligi
13:00
Machida - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
13:00
Ryukyu - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
13:00
Yamagata - Kyoto
Japonya J2 Ligi
13:00
Nagoya - Yokohama Marinos
Japonya J.League
13:00
Shimizu S Pulse - Vegalta Sendai
Japonya J.League
13:00
Tokyo - Yokohama FC
Japonya J.League
13:00
Urawa - Cerezo Osaka
Japonya J.League
13:00
Legion - Tulevik
Estonya Premium Liga
13:00
Daegu - Ulsan
Güney Kore K-League
13:30
Sivasspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
13:30
Wisla Plock - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
14:00
Norrby - Trelleborgs
İsveç Superettan
14:00
Esbjerg - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
14:00
Ufa - Khimki
Rusya Premier Lig
14:30
Wolverhampton - Brentford
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport
14:30
F.Düsseldorf - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2Tivibu Spor 2
14:30
Holstein Kiel - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3Tivibu Spor 3
14:30
Sandhausen - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN ConnectTivibu Spor 4
14:30
Hull City - Sheffield Utd
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2
14:30
Chindia Targoviste - Farul Constanta
Romanya Liga 1
15:00
Rayo Vallecano - Getafe
İspanya La Liga
Spor SmartSmart Spor HD
15:00
HIFK Helsinki - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
15:00
Hobro - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
15:00
Slutsk - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
15:00
Ascoli - Benevento
İtalya Serie B
15:00
Lecce - Alessandria
İtalya Serie B
15:00
Monza - Ternana
İtalya Serie B
15:00
Perugia - Cosenza
İtalya Serie B
15:00
Reggina - Spal
İtalya Serie B
15:00
Dziugas Telsiai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
15:00
Duisburg - Braunschweig
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube
15:30
Dornbirn - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi
16:00
Genoa - Fiorentina
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus
16:00
Kasımpaşa - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Eyüpspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
16:00
Eskilstuna United - Vasalunds
İsveç Superettan
16:00
Brage - Gais
İsveç Superettan
16:00
Degerfors - Sirius
İsveç Allsvenskan
16:00
Malmö - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
16:00
Sochaux - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4
16:00
Toulouse - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect
16:00
Kuressaare - Parnu JK
Estonya Premium Liga
16:00
Asane - Aalesund
Norveç 1. Ligi
16:00
Bryne - Start
Norveç 1. Ligi
16:00
Grorud - Sogndal
Norveç 1. Ligi
16:00
Jerv - Sandnes
Norveç 1. Ligi
16:00
Raufoss - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
16:00
Strommen - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
16:00
Pogon Szczecin - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa
16:30
Arminia Bielefeld - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3
16:30
Augsburg - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 2Tivibu Spor 3
Bayern Münih - Bochum
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2Tivibu Spor 2
16:30
Mainz - Freiburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN ConnectTivibu Spor 4
16:30
Samara - Rostov
Rusya Premier Lig
17:00
Burnley - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
17:00
Liverpool - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
A SporS Sport Plus
17:00
Manchester City - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport
17:00
Norwich City - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
17:00
Ibiza - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
17:00
Qabala - Sebail
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:00
Zira - Sabah Bakü
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:00
Haka - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
17:00
KTP - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
17:00
Lahti - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
17:00
SJK - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
17:00
Preston - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect
17:00
Aberdeen - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
17:00
Hibernian - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
17:00
Ross Country - Hearts
İskoçya Premier Lig
17:00
Brest - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
17:00
Banga - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
17:00
Dunfermline - Inverness
İskoçya Championship
17:00
Hamilton - Ayr
İskoçya Championship
17:00
Morton - Raith
İskoçya Championship
17:00
Partick - Kilmarnock
İskoçya Championship
17:00
Queen of South - Arbroath
İskoçya Championship
17:00
Slovan Liberec - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
17:00
Slovacko - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
17:15
Atletico Madrid - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
D Smart YoutubeS Sport PlusSpor SmartSmart Spor HD
17:15
Oostende - Beerschot
Belçika Pro League
17:15
Vicenza - Pisa
İtalya Serie B
17:30
Famalicao - Maritimo
Portekiz Liga NOS
17:30
Heerenveen - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
17:45
Al Wasl - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
18:00
Lens - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4
18:00
Sundsvall - Landskrona
İsveç Superettan
18:00
Slaven Belupo - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
18:00
Admira - Hartberg
Avusturya Bundesliga
18:00
Austria Vienna - Altach
Avusturya Bundesliga
18:00
SV Ried - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
18:00
Domzale - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
18:30
Hacken - Mjallby
İsveç Allsvenskan
18:30
Radomiak Radom - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
19:00
Inter - Bologna
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus
19:00
Antalyaspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Adana Demirspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:00
Manisa FK - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
19:00
Carlos Mannucci - Alianza Huanuco
Peru Primera-Apertura
19:00
Mikulas - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Michalovce - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Ruzomberok - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
AS Trencin - Senica
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Levadia - Narva
Estonya Premium Liga
19:00
Ranheim - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
19:00
Akhmat Grozny - Krasnodar
Rusya Premier Lig
19:00
BATE Borisov - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
19:00
Kristiansund - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
19:00
Odds BK - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
19:15
Leganes - Amorebieta
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
19:15
Real Zaragoza - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
19:30
Köln - Leipzig
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3Tivibu Spor 2
19:30
Aston Villa - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport
19:30
Elche - Levante
İspanya La Liga
Spor SmartSmart Spor HD
19:30
Mechelen - Leuven
Belçika Pro League
19:30
St.Gilloise - Zulte Waregem
Belçika Pro League
19:30
Cittadella - Pordenone
İtalya Serie B
19:45
Willem II - Groningen
Hollanda Eredivisie
20:00
Belenenses - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
20:00
Dubai - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
20:00
Bastia - Caen
Fransa Ligue 2
20:00
JDA Dijon - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
20:00
Nancy - Le Havre
Fransa Ligue 2
20:00
Nimes - Amiens
Fransa Ligue 2
20:00
Niort - Guingamp
Fransa Ligue 2
20:00
Pau - Valenciennes
Fransa Ligue 2
20:00
Quevilly Rouen - Auxerre
Fransa Ligue 2
20:00
Rodez - Ajaccio
Fransa Ligue 2
20:00
Craiova - Steaua Bükreş
Romanya Liga 1
20:00
Viktoria Plzen - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi
20:05
Sibenik - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
20:30
Giannina - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
21:00
Ajax - Cambuur
Hollanda Eredivisie
S Sport Plus
21:00
Vorwarts Steyr - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
21:00
Lechia Gdansk - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
21:15
Cesar Vallejo - AD Cantolao
Peru Primera-Apertura
21:15
O. Ljubljana - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
21:30
Werder Bremen - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3Tivibu Spor 3
21:30
Girona - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
21:45
Salernitana - Atalanta
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus
21:45
Charleroi - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2
21:45
Sligo Rovers - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
21:45
Mouscron - Virton
Belçika 1. B Ligi
22:00
St. Etienne - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2
22:00
Alaves - Osasuna
İspanya La Liga
Spor SmartSmart Spor HD
22:00
Cartagena - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Utrecht - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
22:00
Santa Cruz - Royal Pari
Bolivya Premier Ligi
22:30
Arouca - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
22:30
Atlanta United - DC United
MLS
22:30
Botafogo SP - Nautico
Brezilya Serie B
22:30
Londrina - CSA
Brezilya Serie B
23:00
Chapecoense - Palmeiras
Brezilya Serie A
23:30
Deportivo Binacional - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Son Yaz Dizisi ne zaman başlayacak? Son yaz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Son yaz dizisinin konusu ne? Son yaz dizisinin oyuncuları kim? Son yaz dizisi saat kaçta başlıyor? Son yaz dizisi Fragmanı yayınlandı mı?
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:41
|Öğle
|12:07
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:40
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|10
|4. Fenerbahçe
|4
|10
|5. Konyaspor
|4
|10
|6. Altay
|5
|9
|7. Galatasaray
|4
|8
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|7
|10. Malatyaspor
|5
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Ankaragücü
|5
|11
|4. Tuzlaspor
|4
|10
|5. Manisa FK
|5
|9
|6. Erzurumspor
|5
|9
|7. Kocaelispor
|5
|7
|8. Boluspor
|4
|6
|9. Samsunspor
|4
|6
|10. Bandırmaspor
|5
|6
|11. Denizlispor
|5
|6
|12. Menemenspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Bursaspor
|5
|4
|15. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|16. Altınordu
|5
|4
|17. Gençlerbirliği
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Leeds United
|5
|3
|17. Arsenal
|4
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0