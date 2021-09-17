17 Eylül bugünkü maçlar neler? 17 Eylül Cuma Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta? 

Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var?  Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 17 eylül Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?

SPOR 17.09.2021, 11:37
17 Eylül bugünkü maçlar neler? 17 Eylül Cuma Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta? 

Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var?  Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 17 eylül Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?

SÜPER LİG VE ELEME MAÇLARI BAŞLADI MI?
Tüm dünyada yoğun bir ilgi gören futbol maçları Avrupa eleme ve süper lig maçlarına başladı. Galatasaray dün kendi sahasında ağırladığı İtalyan temsilcisi Lazio ile oynadığı Avrupa Ligi’ne galibiyetle başladı.
Bugün yapılacak maçların sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Kasımpaşa-Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Gaziantep-Sivasspor  maçı ne zaman başlıyor? Hangi kanalda yayınlanacak? Gaziantep-Sivasspor  ne zaman? Gaziantep-Sivasspor  maçı saat kaçta?

13.30 
Sivasspor-Gaziantep FK beIN 
Sports

14.30
Wolves-Brentford       
S Sport

15.00    
 Rayo Vallecano-Getafe
 Spor Smart

16.00     
Genoa-Fiorentina          
 S Sport 2

16.00     
Kasımpaşa-Trabzonspor           

beIN Sports 1

16.00     
Eyüpspor-BB Erzurumspor       
TRT Spor

17.00     
Norwich-Watford           
 S Sport Plus

17.00     
Liverpool-Crystal Palace            
A Spor

17.00     
Manchester City-Southampton 
S Sport

17.15     
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
Spor Smart

19.00  

Inter-Bologna 
S Sport 2

#GaziantepSivasspor #KasımpaşaTrabzon #kasımpaşa #trabzon
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8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
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7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
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3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
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6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
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9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
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