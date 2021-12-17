17 Aralık Cuma hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var?
Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 17 Aralık Cuma hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?
Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 17 Aralık Cuma hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11:45 Western United - Adelaide United Avustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV
17:00 Al Ahli Dubai - Ajman Club BAE Lig Kupası Bilyoner TV
19:00 Dunajska Streda - Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
19:15 Al Ain - Al Wasl BAE Lig Kupası Bilyoner TV
20:00 Giresunspor - Altay Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Slaven Belupo - Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
20:00 Wisla Plock - Termalica Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
20:30 Lazio - Genoa İtalya Serie A CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:30 F.Düsseldorf - Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30 Holstein Kiel - St.Pauli Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:30 Voluntari - UTA Arad Romanya Liga 1 Bilyoner TV
22:00 Santa Clara - Guimaraes Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
22:00 ADO Den Haag - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 Almere - Volendam Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 Maastricht - FC Emmen Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 SC Telstar - Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 VVV Venlo - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 Lommel - Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
22:30 Bayern Münih - Wolfsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:30 Plock - Lechia Gdansk Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
22:45 Salernitana - Inter İtalya Serie A CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45 Seraing - Kortrijk Belçika Pro League Bilyoner TV
22:45 Barnsley - WBA İngiltere Championship Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
23:00 Celta Vigo - Espanyol İspanya La Liga Smart Spor HD , Spor Smart, Bilyoner TV
23:00 Girona - Burgos İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00 Paris FC - Lyon Fransa Kupası Bein Sports 3
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|17
|39
|2. Hekimoğlu Trabzon
|17
|37
|3. Sivas Belediyespor
|17
|31
|4. Afjet Afyonspor
|17
|31
|5. Çorum FK
|17
|31
|6. Bodrumspor
|17
|30
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|17
|30
|8. Ankaraspor
|17
|29
|9. Somaspor
|17
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|17
|26
|11. İnegölspor
|17
|24
|12. Serik Belediyespor
|17
|23
|13. Turgutluspor
|17
|21
|14. Etimesgut Belediyespor
|17
|20
|15. Diyarbekirspor
|17
|19
|16. Sarıyer
|17
|15
|17. Adıyaman FK
|17
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|17
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|17
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Erzurumspor
|15
|31
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. İstanbulspor
|16
|23
|8. Adanaspor
|17
|23
|9. Kocaelispor
|16
|23
|10. Gençlerbirliği
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|16
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|17
|29
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10