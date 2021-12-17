17 Aralık Cuma hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var?

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 17 Aralık Cuma hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:45 Western United - Adelaide United Avustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV

17:00 Al Ahli Dubai - Ajman Club BAE Lig Kupası Bilyoner TV

19:00 Dunajska Streda - Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

19:15 Al Ain - Al Wasl BAE Lig Kupası Bilyoner TV

20:00 Giresunspor - Altay Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Slaven Belupo - Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

20:00 Wisla Plock - Termalica Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

20:30 Lazio - Genoa İtalya Serie A CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:30 F.Düsseldorf - Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30 Holstein Kiel - St.Pauli Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:30 Voluntari - UTA Arad Romanya Liga 1 Bilyoner TV

22:00 Santa Clara - Guimaraes Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

22:00 ADO Den Haag - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Almere - Volendam Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Maastricht - FC Emmen Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 SC Telstar - Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 VVV Venlo - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Lommel - Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

22:30 Bayern Münih - Wolfsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:30 Plock - Lechia Gdansk Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

22:45 Salernitana - Inter İtalya Serie A CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45 Seraing - Kortrijk Belçika Pro League Bilyoner TV

22:45 Barnsley - WBA İngiltere Championship Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

23:00 Celta Vigo - Espanyol İspanya La Liga Smart Spor HD , Spor Smart, Bilyoner TV

23:00 Girona - Burgos İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00 Paris FC - Lyon Fransa Kupası Bein Sports 3