17 Aralık Cuma hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var?

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 17 Aralık Cuma hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

SPOR 17.12.2021, 11:50 17.12.2021, 11:50
17 Aralık Cuma hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var?

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 17 Aralık Cuma hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:45 Western United - Adelaide United Avustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV
17:00 Al Ahli Dubai - Ajman Club BAE Lig Kupası Bilyoner TV
19:00 Dunajska Streda - Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
19:15 Al Ain - Al Wasl BAE Lig Kupası Bilyoner TV

20:00 Giresunspor - Altay Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Slaven Belupo - Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
20:00 Wisla Plock - Termalica Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
20:30 Lazio - Genoa İtalya Serie A CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:30 F.Düsseldorf - Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30 Holstein Kiel - St.Pauli Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:30 Voluntari - UTA Arad Romanya Liga 1 Bilyoner TV
22:00 Santa Clara - Guimaraes Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
22:00 ADO Den Haag - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 Almere - Volendam Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:00 Maastricht - FC Emmen Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 SC Telstar - Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 VVV Venlo - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:00 Lommel - Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

22:30 Bayern Münih - Wolfsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:30 Plock - Lechia Gdansk Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
22:45 Salernitana - Inter İtalya Serie A CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45 Seraing - Kortrijk Belçika Pro League Bilyoner TV
22:45 Barnsley - WBA İngiltere Championship Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
23:00 Celta Vigo - Espanyol İspanya La Liga Smart Spor HD , Spor Smart, Bilyoner TV
23:00 Girona - Burgos İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00 Paris FC - Lyon Fransa Kupası Bein Sports 3

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Namaz Vakti 17 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 17 39
2. Hekimoğlu Trabzon 17 37
3. Sivas Belediyespor 17 31
4. Afjet Afyonspor 17 31
5. Çorum FK 17 31
6. Bodrumspor 17 30
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 17 30
8. Ankaraspor 17 29
9. Somaspor 17 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 17 26
11. İnegölspor 17 24
12. Serik Belediyespor 17 23
13. Turgutluspor 17 21
14. Etimesgut Belediyespor 17 20
15. Diyarbekirspor 17 19
16. Sarıyer 17 15
17. Adıyaman FK 17 13
18. Ergene Velimeşespor 17 12
19. Kahramanmaraşspor 17 7
20. Niğde Anadolu FK 17 5
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Erzurumspor 15 31
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 16 21
13. Menemenspor 16 20
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 17 29
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10