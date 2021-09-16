16 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans LİG’leri maçı olan takım taraftarları ve futbol severler heyecanla maçların hangi saatte ve hangi kanalda oynayacağını bekliyor. Hangi maçların hangi saate hangi kanalda yayınlanacağını sizler için araştırdık. 16 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 16 Eylül perşembe Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Lazio maçı ne zaman? Galatasaray - Lazio UEFA Avrupa LİG'i ne zaman? Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak?Türkiye - Portekiz FIFA Kadınlar Dünya Kupası Eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

15:00

ND Gorica - Bravo

Slovenya Kupası

Bilyoner TV

15:30

Samgurali - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00

Keçiörengücü - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Türk, Bein Sports Max 2

17:00

Kocaelispor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

17:00

Aluminij - Koper

Slovenya Kupası

Bilyoner TV

17:30

Kairat Almaty - Omonia

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

17:45

Al Dhafra - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:00

Dinamo Batum - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Türkiye - Portekiz

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Sportstv

19:45

Real Betis - Celtic

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Kızılyıldız - Braga

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:45

Dinamo Zagreb - West Ham

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Galatasaray - Lazio

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

B.Leverkusen - Ferencvaros

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Lokomotiv Moskova - Marsilya

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Midtjylland - Ludogorets

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:45

Rapid Wien - Genk

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:45

Lincoln City - PAOK

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

19:45

Mura - Vitesse

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

19:45

Karabağ - Basel

UEFA Avrupa Konferans Ligi

CBC Sport

19:45

Rennes - Tottenham

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen

19:45



Slavia Prag - Union BerlinUEFA Avrupa Konferans LigiYayın Yok

19:45

Slovan Bratislava - Kopenhag

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

20:00

Dinamo Tiflis - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Torpedo Kutaisi - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

İstanbulspor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Varnamo - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Al Nasr - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

22:00

Brondby IF - Sparta Prag

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

22:00

E.Frankfurt - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport

22:00

Leicester City - Napoli

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Monaco - Sturm Graz

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

22:00

Olympiakos - Antwerp

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

PSV - Real Sociedad

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Glasgow Rangers - Lyon

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Anorthosis - Partizan

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Roma - CSKA Sofya

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen

22:00

Bodo Glimt - Zorya

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Flora Tallin - KAA Gent

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

HJK Helsinki - LASK

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Jablonec - CFR Cluj

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Randers - AZ Alkmaar

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok