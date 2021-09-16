16 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans LİG’leri  maçı olan takım taraftarları ve futbol severler heyecanla maçların hangi saatte ve hangi kanalda oynayacağını bekliyor. Hangi maçların hangi saate hangi kanalda yayınlanacağını sizler için araştırdık. 16 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? 

SPOR 16.09.2021, 09:29 16.09.2021, 11:05
16 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans LİG’leri  maçı olan takım taraftarları ve futbol severler heyecanla maçların hangi saatte ve hangi kanalda oynayacağını bekliyor. Hangi maçların hangi saate hangi kanalda yayınlanacağını sizler için araştırdık. 16 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 16 Eylül perşembe Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Lazio maçı ne zaman? Galatasaray - Lazio UEFA Avrupa LİG'i ne zaman? Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı hangi  kanalda yayınlanacak?Türkiye - Portekiz FIFA Kadınlar Dünya Kupası Eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

15:00
ND Gorica - Bravo
Slovenya Kupası
Bilyoner TV

15:30
Samgurali - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00
Keçiörengücü - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Türk, Bein Sports Max 2

17:00
Kocaelispor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

17:00
Aluminij - Koper
Slovenya Kupası
Bilyoner TV

17:30
Kairat Almaty - Omonia
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

17:45
Al Dhafra - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

18:00
Dinamo Batum - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Türkiye - Portekiz
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Sportstv

19:45
Real Betis - Celtic
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Kızılyıldız - Braga
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Dinamo Zagreb - West Ham
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Galatasaray - Lazio
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
B.Leverkusen - Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Lokomotiv Moskova - Marsilya
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Midtjylland - Ludogorets
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Rapid Wien - Genk
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Lincoln City - PAOK
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Mura - Vitesse
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Karabağ - Basel
UEFA Avrupa Konferans Ligi
CBC Sport

19:45
Rennes - Tottenham
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen

19:45

Slavia Prag - Union Berlin
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Slovan Bratislava - Kopenhag
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

20:00
Dinamo Tiflis - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Torpedo Kutaisi - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
İstanbulspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Varnamo - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Al Nasr - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

22:00
Brondby IF - Sparta Prag
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
E.Frankfurt - Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport

22:00
Leicester City - Napoli
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Monaco - Sturm Graz
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
Olympiakos - Antwerp
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
PSV - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Glasgow Rangers - Lyon
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Anorthosis - Partizan
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Roma - CSKA Sofya
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen

22:00
Bodo Glimt - Zorya
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Flora Tallin - KAA Gent
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
HJK Helsinki - LASK
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Jablonec - CFR Cluj
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Randers - AZ Alkmaar
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

#maç #spor
Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 16 Eylül 2021
İmsak 04:18
Güneş 05:41
Öğle 12:07
İkindi 15:37
Akşam 18:23
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0