16 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans LİG’leri maçı olan takım taraftarları ve futbol severler heyecanla maçların hangi saatte ve hangi kanalda oynayacağını bekliyor. Hangi maçların hangi saate hangi kanalda yayınlanacağını sizler için araştırdık. 16 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans LİG’leri maçı olan takım taraftarları ve futbol severler heyecanla maçların hangi saatte ve hangi kanalda oynayacağını bekliyor. Hangi maçların hangi saate hangi kanalda yayınlanacağını sizler için araştırdık. 16 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 16 Eylül perşembe Hangi maç saat kaçta başlayacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Lazio maçı ne zaman? Galatasaray - Lazio UEFA Avrupa LİG'i ne zaman? Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak?Türkiye - Portekiz FIFA Kadınlar Dünya Kupası Eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
15:00
ND Gorica - Bravo
Slovenya Kupası
Bilyoner TV
15:30
Samgurali - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:00
Keçiörengücü - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Türk, Bein Sports Max 2
17:00
Kocaelispor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
17:00
Aluminij - Koper
Slovenya Kupası
Bilyoner TV
17:30
Kairat Almaty - Omonia
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
17:45
Al Dhafra - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:00
Dinamo Batum - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Türkiye - Portekiz
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Sportstv
19:45
Real Betis - Celtic
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Kızılyıldız - Braga
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
19:45
Dinamo Zagreb - West Ham
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Galatasaray - Lazio
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
B.Leverkusen - Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Lokomotiv Moskova - Marsilya
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Midtjylland - Ludogorets
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
19:45
Rapid Wien - Genk
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
19:45
Lincoln City - PAOK
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
19:45
Mura - Vitesse
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
19:45
Karabağ - Basel
UEFA Avrupa Konferans Ligi
CBC Sport
19:45
Rennes - Tottenham
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
19:45
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
19:45
Slovan Bratislava - Kopenhag
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:00
Dinamo Tiflis - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Torpedo Kutaisi - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
İstanbulspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Varnamo - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Al Nasr - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
22:00
Brondby IF - Sparta Prag
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
22:00
E.Frankfurt - Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport
22:00
Leicester City - Napoli
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Monaco - Sturm Graz
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
22:00
Olympiakos - Antwerp
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
PSV - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Glasgow Rangers - Lyon
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Anorthosis - Partizan
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Roma - CSKA Sofya
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
22:00
Bodo Glimt - Zorya
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Flora Tallin - KAA Gent
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
HJK Helsinki - LASK
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Jablonec - CFR Cluj
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Randers - AZ Alkmaar
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:41
|Öğle
|12:07
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:40
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Kasımpaşa
|4
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Tuzlaspor
|4
|10
|4. Manisa FK
|5
|9
|5. Erzurumspor
|5
|9
|6. Ankaragücü
|4
|8
|7. Samsunspor
|4
|6
|8. Bandırmaspor
|5
|6
|9. Denizlispor
|5
|6
|10. Menemenspor
|5
|6
|11. Adanaspor
|5
|5
|12. Bursaspor
|5
|4
|13. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|14. Kocaelispor
|4
|4
|15. Altınordu
|5
|4
|16. Gençlerbirliği
|5
|4
|17. İstanbulspor
|3
|3
|18. Boluspor
|3
|3
|19. Balıkesirspor
|3
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0