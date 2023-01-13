1461 Trabzon FK - Adıyaman 1954 Spor maçı ne zaman, saat kaçta?

WanHaber-Mehmet Salih Giyci

TFF 2’inci Lig Kırmızı Grupta yer alan 1461 Trabzon FK, devre arası dönüşü kendi evinde Adıyaman 1954 Spor karşısında seriyi devam ettirmek istiyor. İyi bir çıkış yakalayan ve bu çıkışı devam ettirmek isteyen 1461 Trabzon FK, 19 maçta 36 puan toplayarak taraftarını mutlu etmeyi başardı.

Adıyaman 1954 Spor, bu maçı alarak çıkış yakalamak istiyor. İlk devreyi iyi geçiremeyen ve son maçta da Fethiyespor’la 1-1 berabere kalan Adıyaman 1954 Spor, düşme hattının 4 puan üstünde 20 puanla 13.sırada yer alıyor.

İki takım arasında oynanan 3 maçın 3’ünü de 1461 Trabzon FK kazanırken bu alanda Adıyaman 1954 Spor, 4.randevu da ilk galibiyetini almaya çalışacak. Trabzon da oynanacak maç pazar günü saat 14:00 de başlayacak.

STAT: Ortahisar Yavuz Selim Stadı

TARİH: 15.01.2023, 14:00

1461 Trabzon FK Muhtemel 11’i

Özkan Karabulut, Buğrahan Karslı, Onur Akdeniz, Nafican Yardımcı, Mert Özmen, Tunahan Ergül, Özkan Yıldırım, Kerem Baykuş, Arif Morkaya, Atalay Yıldırım, Fuat Bavuk

Adıyaman 1954 Spor Muhtemel 11’i

Melih Ağa, Tevfik Pala, Kerem Vapurluğlu, Yiğit Demir, Burak Gürler, Emirhan Çalışkan, Haydar Deniz, Ömer Yıldız, Ayberk Altan, Göktan Işılak, Çağrı Yasak