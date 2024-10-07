Büyük Bir Açılış Töreniyle Başladı!

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, yerel halk oyunları ve sporcu gösterileriyle renklendi. Bu organizasyon, Van’ın spor alanında geleceğe yönelik önemli bir adım attığını simgeliyor.Vali Ozan Balcı, konuşmasında projenin gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığına olan katkısını ön plana çıkardı. Yüzme havuzları, kapalı spor salonları ve okullara kazandırılan spor sahalarıyla bu projeye toplamda 100 milyon lira yatırım yapıldığını ifade etti. Balcı, her gencin bir spor dalıyla ilgilenmesini teşvik ederek, sporun sosyal yaşamdaki önemini vurguladı.

Spor Adayları için Yeni Bir Dönem Başlıyor!

Vali Balcı, Edremit'e inşa edilecek büyük bir spor adası projesinin müjdesini de verdi. Bu alan, spor lisesi, modern spor salonları ve sosyal donatılarıyla donatılacak. Hedefleri arasında, ulusal ve uluslararası alanda gençlerin başarılarını artırmak için spor altyapısını güçlendirmek yer alıyor. Balcı, “Spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek” diyerek, bu alandaki kararlılıklarını bir kez daha belirtti.