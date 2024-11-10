Son yılların donanımlı bir konuma sahip Mergabütan Gençlik Kampı, bu sene de yine spor tutkunlarını ağırlamak için sezonun açılmasını bekliyor. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı illerinden spor tutkunlarını ağırlayan Mergabütan Gençlik Kampı, kapılarını bu sefer tam donanımlı oteliyle açmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya hesaplarındanyapılan tanıtımda, adrenalin ve spor tutkunu gençlerin yeni adresinin Hakkari olduğunu belirterek, “Binlerce yıllık tarih ile tabiatın eşsiz güzelliği Mergabütan Gençlik Kampı'nda buluşuyor. Doğa yürüyüşlerinden kayağa; macera dolu kamp günleri için geri sayım başladı” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA