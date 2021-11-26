Vanspor'un grubundaki bir maçın saati değişti

Vanspor'un grubunda lider konumla bulunan Sakaryaspor'un 15. hafta kendi sahasında oynayacağı Etimesgut Belediye karşılaşmasının başlama saati TFF tarafından 13:00 olarak açıklanmıştı. TFF'nin internet sitesinde mücadelenin başlama saati 15:00 olarak güncellendi.

Vanspor'un grubunda 9 maç Cumartesi günü saat 13.00'te oynanırken, lider Sakaryaspor'un Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın saati değişti. Alınan yeni kararla birlikte maç saat 15.00 olarak güncellendi.

Öte yandan Vanspor Cumartesi saat 13.00'te Manisa deplasmanında Somaspor ile karşılaşacak. Saffet İşler'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Turgay Karatekin, bu maçta takımın başında yer alacak.VanBölgeGazetesi