Vanspor - Ankaraspor maçı canlı izle! 2. Lig Maçları
TFF 2. Lig takımlarından biri olan Ankaraspor deplasmanda Vanspor ile karşılaşıyor. Ligde 25 puanla 8. sırada bulunan Ankaraspor, ligde 25 puanla 10. sırada yer alan Vanspor ile karşılaşıyor.
TFF 2. Lig takımlarından biri olan Ankaraspor deplasmanda Vanspor ile karşılaşıyor. Ligde 25 puanla 8. sırada bulunan Ankaraspor, ligde 25 puanla 10. sırada yer alan Vanspor ile karşılaşıyor.
MAÇ NEREDE SAAT KAÇTA?
5 Aralık Pazar günü Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 13:00'da başlayacak.
CANLI YAYIN
5 Aralık Pazar günü saat 13:00'da başlayacak olan Vanspor - Ankaraspor mücadelesini saat 13.00'da WanHaber.com'da Canlı olarak izleyebilirsiniz
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|15
|24
|6. Galatasaray
|15
|23
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Karagümrük
|14
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Antalyaspor
|14
|18
|13. Altay
|15
|18
|14. Gaziantep FK
|14
|18
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
|28
|2. Ümraniye
|13
|27
|3. Ankaragücü
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Tuzlaspor
|13
|21
|7. İstanbulspor
|14
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Gençlerbirliği
|14
|20
|10. Samsunspor
|13
|19
|11. Adanaspor
|15
|19
|12. Menemenspor
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Southampton
|15
|16
|15. Everton
|14
|15
|16. Leeds United
|14
|15
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|14
|10