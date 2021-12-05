Vanspor - Ankaraspor maçı canlı izle! 2. Lig Maçları

TFF 2. Lig takımlarından biri olan Ankaraspor deplasmanda Vanspor ile karşılaşıyor. Ligde 25 puanla 8. sırada bulunan Ankaraspor, ligde 25 puanla 10. sırada yer alan Vanspor ile karşılaşıyor.

SPOR HABERLERİ 05.12.2021, 12:55 05.12.2021, 15:04
Vanspor - Ankaraspor maçı canlı izle! 2. Lig Maçları

TFF 2. Lig takımlarından biri olan Ankaraspor deplasmanda Vanspor ile karşılaşıyor. Ligde 25 puanla 8. sırada bulunan Ankaraspor, ligde 25 puanla 10. sırada yer alan Vanspor ile karşılaşıyor.

MAÇ NEREDE SAAT KAÇTA?

5 Aralık Pazar günü Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 13:00'da başlayacak. 

CANLI YAYIN

5 Aralık Pazar günü saat 13:00'da başlayacak olan Vanspor - Ankaraspor mücadelesini saat 13.00'da WanHaber.com'da Canlı olarak izleyebilirsiniz

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7
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 15 35
2. Hekimoğlu Trabzon 15 33
3. Sivas Belediyespor 15 30
4. Çorum FK 15 28
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 15 27
6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
17. Ergene Velimeşespor 15 11
18. Adıyaman FK 15 10
19. Niğde Anadolu FK 15 5
20. Kahramanmaraşspor 15 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Galatasaray 15 23
7. Başakşehir 14 22
8. Karagümrük 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Altay 15 18
14. Gaziantep FK 14 18
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Tuzlaspor 13 21
7. İstanbulspor 14 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 15 19
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10