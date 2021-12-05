Vanspor - Ankaraspor maçı canlı izle! 2. Lig Maçları

TFF 2. Lig takımlarından biri olan Ankaraspor deplasmanda Vanspor ile karşılaşıyor. Ligde 25 puanla 8. sırada bulunan Ankaraspor, ligde 25 puanla 10. sırada yer alan Vanspor ile karşılaşıyor.

MAÇ NEREDE SAAT KAÇTA?

5 Aralık Pazar günü Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 13:00'da başlayacak.

CANLI YAYIN

5 Aralık Pazar günü saat 13:00'da başlayacak olan Vanspor - Ankaraspor mücadelesini saat 13.00'da WanHaber.com'da Canlı olarak izleyebilirsiniz