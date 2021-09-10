Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ne zaman gelecek kadrolar belli mi saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lin'in 4. haftasında çok güzel ve heyecanlı bir maç futbolseverleri bekliyor. Trabzonspor - Galatasaray karşı karşıya gelip kozlarını paylaşacak.

Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

Trabzonspor kadro.

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Hamsik, Berat, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray kadro.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne