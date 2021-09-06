GS APP nedir, nerde izlenir ve ücreti ne kadar?

Galatasaray taraftarı, GS APP uygulamasının ayrıntılarını merak ediyor.GS APP ücretli ne kadar? İşte detaylar...

Süper Lig ve Avrupa maçlarında başarılı sonuçlar elde Galatasaray - Farul Constanta takımıyla hazırlık maçına çıkıyor. Galatasaray taraftarı artık hazırlık maçlarını GS APP uygulamasına üye olarak izleyebilecek. Detayları merak edilen uygulamalada anlık bilgilendirmeler, detaylı istatistikler ve canlı maç takipleri yapılabilecek. Takımlarını yakından takip etmek isteyen futbol tutkunları GS APP nedir, nasıl izlenir? GS APP ücretli ne kadar? diye merak ediyor.

GS APP NEDİR, NASIL İZLENİR?

Galatasaray'ın yeni uygulama GS app ile ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verili:

"Uygulamaya üye olan Galatasaray taraftarları, üyelere özel içerik sayesinde takımlarına her zamankinden daha yakın olacak. Her taraftarın hayal ettiği özel deneyimleri yaşama imkanı, sürpriz fırsatlar ve hediyeler de üyeleri bekleyen ayrıcalıklar arasında. Uygulama içinde kullanıcı dostu arayüzü ile yer alan GSSTORE da, üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca yüzde 10 indirim avantajı sunacak. Böylelikle Galatasaray taraftarları, mobil uygulamayı indirip üye olarak kulüplerine destek olurken, bir yandan da takımlarına ait en özel anların bir parçası olacaklar."

GALATASARAY APP ÜCRETİ NE KADAR?

Galatasaray taraftarında büyük heyecan oluşturan GS APP uygulamasında üyelik oluşturarak giriş yapılıyor. GS APP uygulaması ücretlidir. Ücretlendirme ise şöyledir:

TÜRKİYE GS APP ÜYELİK ÜCRETİ

Aylık ücreti: 14.99 TL'dir.

Uygulamanın 6 aylık üyeliği 73.99 TL'dir

GS APP'nin 12 aylık üyelik ücreti ise 124,99 TL'dir.

YURTDIŞI GS APP ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Aylık: 4.99€

6 Aylık: 23.99€

12 Aylık: 41.99€