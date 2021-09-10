Galatasaray 3 ismin peşinde!

Galatasaray, amadou Diawara'yı kiralamak için Roma'yla çok büyük anlaşmaya vardı. Galatasarayın, 24 yaşındaki orta sahayla görüşmelerini sürdürüyor

SPOR HABERLERİ 10.09.2021, 12:11
Galatasaray 3 ismin peşinde!

Yaz transferleri bitmeden kısa bir süre kala Galatasaray yetenekli bir futbolcuyu keni takımına çekmek için çaba sarfediyor.

NTV Spor haberine göre sarı-kırmızılar Benfica'nın Gedson Fernandes'in bırakmaması için birçok alternatif yola başvurdu.

Galatasaraf, Mohamed Elneny'i kiralamak için Arsenal ile görüşüyor. Fakat oyuncu yüksek maaş beklentisi transferi zora sokuyor.

Bir diğer isim ise Amadou Diawara. Galatasaray genç orta saha oyuncusunu kiralamak içşn Roma ile büyük anlaşmaya girdi.

Galatasaray Aliou Dieng için Al Al-Ahly'e yaptığı teklif yetersiz bulundu.

Süper Lig'de transfer dönemi yarın son bulacak.

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