Galatasaray 3 ismin peşinde!
Galatasaray, amadou Diawara'yı kiralamak için Roma'yla çok büyük anlaşmaya vardı. Galatasarayın, 24 yaşındaki orta sahayla görüşmelerini sürdürüyor
Yaz transferleri bitmeden kısa bir süre kala Galatasaray yetenekli bir futbolcuyu keni takımına çekmek için çaba sarfediyor.
NTV Spor haberine göre sarı-kırmızılar Benfica'nın Gedson Fernandes'in bırakmaması için birçok alternatif yola başvurdu.
Galatasaraf, Mohamed Elneny'i kiralamak için Arsenal ile görüşüyor. Fakat oyuncu yüksek maaş beklentisi transferi zora sokuyor.
Galatasaray Aliou Dieng için Al Al-Ahly'e yaptığı teklif yetersiz bulundu.
Süper Lig'de transfer dönemi yarın son bulacak.
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