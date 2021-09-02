Fenerbahçe hangi transferleri yaptı? Fenerbahçe transfer haberleri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri İşte sarı lacivertli takımın yeni golcüsü! Fenerbahçe hangi isimlerle ilgileniyor? İşte fenerbahçe'nin transfer haberleri ve gelişmeleri. Yeni sezona bomba gibi giriş yapan başarılı spor kulübü yaptığı ve yapacağı transferle taraftarlarını epeyce sevindirecek. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'de bomba transferler!UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'de UEFA'ya listenin bildirileceği son günde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler günü çifte transferle bitirmek için iki yıldızı İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe'de golcü ve orta saha transferinde imza an meselesi...



İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Transferde son dakika! UEFA'ya liste bildirimi için sayılı saatleri kalan Fenerbahçe'de transferde hareketli zamanlar yaşanıyor. Sarı-lacivertliler golcü futbolcuyu kadrosuna katmak ve UEFA listesine yazmak için çalışmalarına hız verdi.



DIEGO ROSSI KİRALANDI

Fenerbahçe, MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi'yi kiraladığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki sol kanadın 9 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. Rossi'nin transferine dair mali detaylar paylaşılmadı.



3 GOLCÜ AYRILDI

Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe'de hücum bölgesinde değişiklikler yaşandı. Sarı-lacivertlilerde; Michael Frey, Mame Thiam ve Mbwana Samatta ile yollar ayrıldı. Thiam, Kayserispor'a giderken; Samatta ve Frey, Antwerp'e transfer oldu.



MERGIM BERISHA HAMLESİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, günlerdir gizli bir operasyon şeklinde yürüttüğü forvet transferi nihayet sonuçlandı ve sarı-lacivertliler forvetini buldu.



MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Avusturya ekiplerinden Salzburg'un forvet oyuncusu Kosova asıllı Alman Mergim Berisha ile anlaşma sağlandı. Başkan Ali Koç ve futbolcu menajerleri arasında son detayların görüşüldüğü öğrenildi.



KULÜP BİNASINDA

Mergim Berisha, sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin idarecilerinin genç futbolcuyla kulüp binasında görüştüğü ortaya çıktı.





4 YILLIK İMZA

Aspor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı lacivertliler sürpriz bir şekilde İstanbul'a getirdiği 23 yaşındaki golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



ROGON FAKTÖRÜ

Fenerbahçe'nin transfer için anlaşma sağladığı Mergim Berisha'nın menajerliğini ROGON firması üstleniyor. Sarı-lacivertlilerde son yıllarda transferde ROGON firmasıyla çalışmalar sürdürürken; Attila Szalai ve Dimitris Pelkas'ın temsilciliğini de aynı firma yapıyor.



70 GOL, 38 ASİST

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Mergim Berisha, kariyeri boyunca 170 resmi maçta süre aldı. Genç santrfor bu karşılaşmalarda rakip fileleri 70 kez havalandırdı. Berisha aynı zamanda takım arkadaşlarına 38 gol attırdı.



ORTA SAHADA MUTLU SON

Fenerbahçe'de golcü transferinin ardından orta saha transferinde de mutlu sona ulaşıldı. Sarı-lacivertliler; bonservisi elinde olan Max Meyer'le büyük ölçüde el sıkıştı.



MAX MEYER İSTANBUL'DA

Vitor Pereira'nın yönetimindeki Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i transfer etmek için oyuncuyla anlaşma sağladı. 25 yaşındaki Alman orta saha sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.



İMZA AN MESELESİ

DHA'nın haberine göre; 25 yaşındaki Max Meyer, şu an bir otelde konaklıyor. İki futbolcunun kulüp binasına gelerek özel çekimleri yapmaları ve imzaları atmaları bekleniyor.



65 GOL, 53 ASİST

Fenerbahçe'nin transfer için anlaşma sağladığı Max Meyer, 337 resmi maçta şans buldu. 25 yaşındaki Alman orta saha rakip fileleri 65 kez havalandırdı. Max Meyer takım arkadaşlarına 53 asist yaptı.

Kaynak: Milliyet