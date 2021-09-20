Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlıyor?

Spor Toto süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Giresun maçı ne zaman? Zorlu maç için geri sayım başladı.

Spor Toto Süper Lig'de heyecanla Fenerbahçe-Giresunspor karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Giresunspor ardından Kasımpaşa'ya da 2-0 mağlup oldu. 3. haftasında ise Kendi sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu

İlk puanını geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Konyaspor karşılaşmasında ise 0-0 beraberlik ile kazanmıştır ve ilk puanını almıştır.

Sarı lacivert Lige çok iyi bir başlangıç yaparak tüm dikkatleri üstüne çekmiştir. Adana Demirspor'u 1-0 ve kendi sahasında Antalyasporu 2-0 mağlup etmiştir. 3. haftada ligin yeni ekiplerinden olan Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmıştır. Kendi sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı lacivert takım son olarak Başakşehir karşılaşmasında 2-0 mağlubiyet alarak sahayadan ayrılmıştır. Heyecanla beklenen Fenerbahçe-Giresunspor maçı nasıl sonuçlanacağı merak la bekleniyor

Fenerbahçe-Giresunspor Maçı Ne Zaman?

Spor Totot Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe_Giresunspor karşılaşması 23 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Giresunspor Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe-Giresunspor maçı beIN Sports Hd 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Giresunspor Maçının Hakemi Kim?

Fenerbahçe-Giresunspor maçının hakemi Cüneyit Çakır olarak açıklandı.

Fenerbahçe-Giresunspor 11'leri

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar aziz, Min Jae Kim, Luiz Gustavo Mesut Özil, Muhammet Gümüşkaya, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Diego Rossi, Mergim Berisha.

GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Douglas, Diarra, Aziz Behich, Sergingo, Flavio, Traore, Suleymanov, Diabete, Doukara