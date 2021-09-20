Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlıyor?
Spor Toto süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Giresun maçı ne zaman? Zorlu maç için geri sayım başladı.
Spor Toto süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Giresun maçı ne zaman? Zorlu maç için geri sayım başladı.
Spor Toto Süper Lig'de heyecanla Fenerbahçe-Giresunspor karşı karşıya gelecek.
Ligin ilk haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Giresunspor ardından Kasımpaşa'ya da 2-0 mağlup oldu. 3. haftasında ise Kendi sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu
İlk puanını geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Konyaspor karşılaşmasında ise 0-0 beraberlik ile kazanmıştır ve ilk puanını almıştır.
Sarı lacivert Lige çok iyi bir başlangıç yaparak tüm dikkatleri üstüne çekmiştir. Adana Demirspor'u 1-0 ve kendi sahasında Antalyasporu 2-0 mağlup etmiştir. 3. haftada ligin yeni ekiplerinden olan Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmıştır. Kendi sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı lacivert takım son olarak Başakşehir karşılaşmasında 2-0 mağlubiyet alarak sahayadan ayrılmıştır. Heyecanla beklenen Fenerbahçe-Giresunspor maçı nasıl sonuçlanacağı merak la bekleniyor
Fenerbahçe-Giresunspor Maçı Ne Zaman?
Spor Totot Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe_Giresunspor karşılaşması 23 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe-Giresunspor maçı beIN Sports Hd 1 kanalında canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe-Giresunspor Maçının Hakemi Kim?
Fenerbahçe-Giresunspor maçının hakemi Cüneyit Çakır olarak açıklandı.
Fenerbahçe-Giresunspor 11'leri
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar aziz, Min Jae Kim, Luiz Gustavo Mesut Özil, Muhammet Gümüşkaya, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Diego Rossi, Mergim Berisha.
GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Douglas, Diarra, Aziz Behich, Sergingo, Flavio, Traore, Suleymanov, Diabete, Doukara
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|Yatsı
|19:40
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Altınordu
|6
|7
|11. Boluspor
|4
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Denizlispor
|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
|17. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0