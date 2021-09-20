Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlıyor?

Spor Toto süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Giresun maçı ne zaman? Zorlu maç için geri sayım başladı.

SPOR HABERLERİ 20.09.2021, 13:03 20.09.2021, 15:35
Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlıyor?

Spor Toto süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Giresun maçı ne zaman? Zorlu maç için geri sayım başladı.

Spor Toto Süper Lig'de heyecanla Fenerbahçe-Giresunspor karşı karşıya gelecek.
Ligin ilk haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Giresunspor ardından Kasımpaşa'ya da 2-0 mağlup oldu. 3. haftasında ise  Kendi sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu
İlk puanını geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Konyaspor karşılaşmasında ise 0-0 beraberlik ile kazanmıştır ve ilk puanını almıştır.
Sarı lacivert Lige çok iyi bir başlangıç yaparak tüm dikkatleri üstüne çekmiştir. Adana Demirspor'u 1-0 ve kendi sahasında Antalyasporu 2-0 mağlup etmiştir. 3. haftada ligin yeni ekiplerinden olan Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmıştır. Kendi sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı lacivert takım son olarak Başakşehir karşılaşmasında 2-0 mağlubiyet alarak sahayadan ayrılmıştır. Heyecanla beklenen Fenerbahçe-Giresunspor maçı nasıl sonuçlanacağı merak la bekleniyor

Fenerbahçe-Giresunspor Maçı Ne Zaman?
Spor Totot Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe_Giresunspor karşılaşması 23 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Giresunspor Maçı Hangi Kanalda?
Fenerbahçe-Giresunspor maçı beIN Sports Hd 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Giresunspor Maçının Hakemi Kim?
Fenerbahçe-Giresunspor maçının hakemi Cüneyit Çakır olarak açıklandı.

Fenerbahçe-Giresunspor 11'leri

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar aziz, Min Jae Kim, Luiz Gustavo Mesut Özil, Muhammet Gümüşkaya, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Diego Rossi, Mergim Berisha.

GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Douglas, Diarra, Aziz Behich, Sergingo, Flavio, Traore, Suleymanov, Diabete, Doukara

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 20 Eylül 2021
İmsak 04:18
Güneş 05:41
Öğle 12:07
İkindi 15:37
Akşam 18:23
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0