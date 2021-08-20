Bugünkü maçlar neler? 20 Ağustos 2021 bugünkü maçlar neler?

20 Ağustos 2021 bugünkü maçlar neler? Detaylar haberimizde.

20 Ağustos 2021 Cuma bugünkü maçlar neler, Bugün hangi maçlar var? Futbol gündemini yakından takip eden milyonlarca sporsever her gün olduğu gibi bugün de günün maçlarını merak ediyor ve araştırıyor. Türkiye'de ligler geçtiğimiz hafta itibariyle başlarken hem Avrupa Kupası'nda mücadele eden futbol takımlarının karşılaşmaları yakından takip ediliyor hem de Dünya liglerinde oynanan maçlar Takip ediliyor. Peki 20 Ağustos 2021 Bugün hangi maçlar var? 20 Ağustos 2021 Bugün kimin maçı var? 20 Ağustos bugünkü maçlar ve detaylar haberimizde…

Futbol heyecanı tüm dünyada geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Süper Lig ve TFF 1.lig maçlarının yanı sıra Türk futbolseverler tarafından dünya liglerinde oynanan maçlarda yakından takip ediliyor. Bir yandan da takımlarımızın Avrupa Kupası mücadeleleri devam ediyor. Dün akşam oynanan Avrupa Kupası maçları sonrasında futbolseverler bugünkü maçları araştırmaya başladı. Süper Lig'de bugün maç var mı, TFF 1. Lig bugün maç programı, bugün kimin maçı var gibi soruların yanıtı şu sıralar arama motorunda yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 20 Ağustos 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var? 20 Ağustos Bugün kimin maçı var? 20 Ağustos Cuma bugünkü maçlar ve detaylar haberimizde…

20 AĞUSTOS 2021 BUGÜNKÜ MAÇLAR NELER?

20 Ağustos 2021 Süper Lig ve TFF 1. Lig bugünkü maçlar belli oldu. Süper Lig'de haftanın açılış maçında bugün saat 20.30’ gelecek.da Kayserispor ve Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. TFF 1.lig haftanın açılış maçında ise Samsunspor ve Balıkesirspor karşı karşıya gelecek.

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20 AĞUSTOS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30

Daegu - Gwangju

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:45

Lion City - Albirex Niigata

19 Ağustos 2021 bugünkü maçlar neler? 19 Ağustos Perşembe bugün hangi maçlar var? Günün maç programı!

19 Ağustos 2021 bugünkü maçlar neler? 19 Ağustos Perşembe bugün hangi maçlar var? Günün maç programı!

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

14:45

Tanjong Pagar - Lion City

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

16:00

Tekstilshtik - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00

Tulevik - Parnu JK

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

18:15

Al Jazira - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:15

Khorfakkan - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:30

Haka - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

HIFK Helsinki - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Chindia Targoviste - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30

Legion - Paide

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

19:00

Torpedo Kutaisi - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:30

F.Düsseldorf - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

19:30

Hannover 96 - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:00

FC Midtjylland - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Esbjerg - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Kayserispor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Samsunspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:30

Al Sharjah - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:30

Bani Yas - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00

Valladolid - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

21:00

NEC Nijmegen - Zwolle

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Dragovoljac - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:00

Zlate Moravce - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:15

Aluminij - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Leipzig - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

21:30

Farul Constanta - Dinamo Bucuresti

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:45

Standard Liege - Oostende

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV

21:45

Bristol City - Swansea

İngiltere Championship





Bein Sports 4

21:45

Dundalk - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Waterford - Longford

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Real Betis - Cadiz

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00

Brest - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00

Finn Harps - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

23:00

Almeria - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:15

Moreirense - Braga

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

Kaynak:ilan365