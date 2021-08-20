Bugünkü maçlar neler? 20 Ağustos 2021 bugünkü maçlar neler?
20 Ağustos 2021 bugünkü maçlar neler? Detaylar haberimizde.
20 Ağustos 2021 bugünkü maçlar neler? Detaylar haberimizde.
20 Ağustos 2021 Cuma bugünkü maçlar neler, Bugün hangi maçlar var? Futbol gündemini yakından takip eden milyonlarca sporsever her gün olduğu gibi bugün de günün maçlarını merak ediyor ve araştırıyor. Türkiye'de ligler geçtiğimiz hafta itibariyle başlarken hem Avrupa Kupası'nda mücadele eden futbol takımlarının karşılaşmaları yakından takip ediliyor hem de Dünya liglerinde oynanan maçlar Takip ediliyor. Peki 20 Ağustos 2021 Bugün hangi maçlar var? 20 Ağustos 2021 Bugün kimin maçı var? 20 Ağustos bugünkü maçlar ve detaylar haberimizde…
Futbol heyecanı tüm dünyada geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Süper Lig ve TFF 1.lig maçlarının yanı sıra Türk futbolseverler tarafından dünya liglerinde oynanan maçlarda yakından takip ediliyor. Bir yandan da takımlarımızın Avrupa Kupası mücadeleleri devam ediyor. Dün akşam oynanan Avrupa Kupası maçları sonrasında futbolseverler bugünkü maçları araştırmaya başladı. Süper Lig'de bugün maç var mı, TFF 1. Lig bugün maç programı, bugün kimin maçı var gibi soruların yanıtı şu sıralar arama motorunda yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 20 Ağustos 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var? 20 Ağustos Bugün kimin maçı var? 20 Ağustos Cuma bugünkü maçlar ve detaylar haberimizde…
20 AĞUSTOS 2021 BUGÜNKÜ MAÇLAR NELER?
20 Ağustos 2021 Süper Lig ve TFF 1. Lig bugünkü maçlar belli oldu. Süper Lig'de haftanın açılış maçında bugün saat 20.30’ gelecek.da Kayserispor ve Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. TFF 1.lig haftanın açılış maçında ise Samsunspor ve Balıkesirspor karşı karşıya gelecek.
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20 AĞUSTOS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30
Daegu - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:45
Lion City - Albirex Niigata
19 Ağustos 2021 bugünkü maçlar neler? 19 Ağustos Perşembe bugün hangi maçlar var? Günün maç programı!
19 Ağustos 2021 bugünkü maçlar neler? 19 Ağustos Perşembe bugün hangi maçlar var? Günün maç programı!
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
14:45
Tanjong Pagar - Lion City
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
16:00
Tekstilshtik - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
Tulevik - Parnu JK
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
18:15
Al Jazira - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:15
Khorfakkan - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:30
Haka - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
HIFK Helsinki - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Chindia Targoviste - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
Legion - Paide
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
19:00
Torpedo Kutaisi - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:30
F.Düsseldorf - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
19:30
Hannover 96 - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:00
FC Midtjylland - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Esbjerg - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Kayserispor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
Samsunspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:30
Al Sharjah - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:30
Bani Yas - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Valladolid - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:00
NEC Nijmegen - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Dragovoljac - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Zlate Moravce - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:15
Aluminij - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Leipzig - Stuttgart
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
21:30
Farul Constanta - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:45
Standard Liege - Oostende
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
21:45
Bristol City - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 4
21:45
Dundalk - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Waterford - Longford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Real Betis - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:00
Brest - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Finn Harps - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
23:00
Almeria - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:15
Moreirense - Braga
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
Kaynak:ilan365
|İmsak
|03:47
|Güneş
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|Öğle
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|İkindi
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|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:27
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Altay
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Alanyaspor
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|3
|8. Konyaspor
|1
|3
|9. Adana Demirspor
|2
|1
|10. Hatayspor
|1
|1
|11. Antalyaspor
|1
|1
|12. Göztepe
|1
|1
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Kasımpaşa
|1
|1
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Sivasspor
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Giresunspor
|1
|0
|19. Rizespor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|1
|3
|2. Eyüpspor
|1
|3
|3. Menemenspor
|1
|3
|4. Bandırmaspor
|1
|3
|5. Manisa FK
|1
|3
|6. Samsunspor
|1
|3
|7. Balıkesirspor
|2
|3
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Altınordu
|1
|1
|10. Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|11. Bursaspor
|1
|1
|12. Ankaragücü
|1
|1
|13. Tuzlaspor
|1
|1
|14. İstanbulspor
|1
|0
|15. Boluspor
|1
|0
|16. Gençlerbirliği
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. Denizlispor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|1
|3
|2. Chelsea
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. West Ham
|1
|3
|5. Everton
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|3
|6. Brentford
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|3
|7. Watford
|1
|3
|8. Brighton
|1
|3
|9. Leicester City
|1
|3
|10. Tottenham
|1
|3
|11. Aston Villa
|1
|0
|12. Burnley
|1
|0
|13. Man City
|1
|0
|14. Wolverhampton
|1
|0
|15. Newcastle
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Arsenal
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Norwich City
|1
|0
|20. Leeds United
|1
|0