Bugün hangi maçlar var? 11 Eylül bugün hangi maçlar var?

Tüm dünyada yoğun bir ilgi odağı haline gelen spor dalı olan futbol, tüm heyecanla devam ediyor. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkesin merakla beklediği maç tarihlerini her gün olduğu gibi bugün de sizler için bir araya topladık. Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? 11Eylül cumartesi günü hangi maçlar var? 11 Eylül cumartesi bugün hangi maçlar var? hangi takım kiminle oynuyor?

SPOR HABERLERİ 11.09.2021, 09:10 11.09.2021, 09:30
Bugün hangi maçlar var? 11 Eylül bugün hangi maçlar var?

Tüm dünyada yoğun bir ilgi odağı haline gelen spor dalı olan futbol, tüm heyecanla devam ediyor. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkesin merakla beklediği maç tarihlerini her gün olduğu gibi bugün de sizler için bir araya topladık. Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? 11 Eylül cumartesi günü hangi maçlar var? 11 Eylül cumartesi bugün hangi maçlar var? hangi takım kiminle oynuyor? 

14:30
Crystal Palace-Tottenham
S Sport

16:00
Empoli-Venezia
S Sport 2 

16:30
Ümraniyespor-Bandırmaspor
TRT Avaz

17:00
Eyüpspor-Denizlispor
TRT Spor

17:00
Konyaspor-Altay
beIN Sports 2 

17:00
Fatih Karagümrük-Adana Demirspor
beIN Sports 1

17:00
Leicester City-Manchester City
S Sports 

19:00

Napoli-Juventus 
S Sports 2

19:30
Levante-Rayo Vallecano
Spor Smart

19:30
Chelsea-Aston Villa
S Sport

20:00
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
beIN Sports 1

20:00 
Kayserispor-Kasımpaşa
beIN Sports 2

20:00
Manisa FK-BB Erzurumspor
TRT Spor

20:00
Adanaspor-Menemenspor
TRTavaz

21:45
Atalanta-Fiorentina
 

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