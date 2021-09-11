Bugün hangi maçlar var? 11 Eylül bugün hangi maçlar var?
Tüm dünyada yoğun bir ilgi odağı haline gelen spor dalı olan futbol, tüm heyecanla devam ediyor. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkesin merakla beklediği maç tarihlerini her gün olduğu gibi bugün de sizler için bir araya topladık. Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? 11Eylül cumartesi günü hangi maçlar var? 11 Eylül cumartesi bugün hangi maçlar var? hangi takım kiminle oynuyor?
Tüm dünyada yoğun bir ilgi odağı haline gelen spor dalı olan futbol, tüm heyecanla devam ediyor. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkesin merakla beklediği maç tarihlerini her gün olduğu gibi bugün de sizler için bir araya topladık. Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? 11 Eylül cumartesi günü hangi maçlar var? 11 Eylül cumartesi bugün hangi maçlar var? hangi takım kiminle oynuyor?
14:30
Crystal Palace-Tottenham
S Sport
16:00
Empoli-Venezia
S Sport 2
16:30
Ümraniyespor-Bandırmaspor
TRT Avaz
17:00
Eyüpspor-Denizlispor
TRT Spor
17:00
Konyaspor-Altay
beIN Sports 2
17:00
Fatih Karagümrük-Adana Demirspor
beIN Sports 1
17:00
Leicester City-Manchester City
S Sports
19:00
S Sports 2
19:30
Levante-Rayo Vallecano
Spor Smart
19:30
Chelsea-Aston Villa
S Sport
20:00
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
beIN Sports 1
20:00
Kayserispor-Kasımpaşa
beIN Sports 2
20:00
Manisa FK-BB Erzurumspor
TRT Spor
20:00
Adanaspor-Menemenspor
TRTavaz
21:45
Atalanta-Fiorentina
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0