Bugün hangi maçlar var? 11 Eylül bugün hangi maçlar var?

Tüm dünyada yoğun bir ilgi odağı haline gelen spor dalı olan futbol, tüm heyecanla devam ediyor. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkesin merakla beklediği maç tarihlerini her gün olduğu gibi bugün de sizler için bir araya topladık. Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? 11 Eylül cumartesi günü hangi maçlar var? 11 Eylül cumartesi bugün hangi maçlar var? hangi takım kiminle oynuyor?

14:30

Crystal Palace-Tottenham

S Sport

16:00

Empoli-Venezia

S Sport 2

16:30

Ümraniyespor-Bandırmaspor

TRT Avaz

17:00

Eyüpspor-Denizlispor

TRT Spor

17:00

Konyaspor-Altay

beIN Sports 2

17:00

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor

beIN Sports 1

17:00

Leicester City-Manchester City

S Sports

19:00

Napoli-Juventus

S Sports 2

19:30

Levante-Rayo Vallecano

Spor Smart

19:30

Chelsea-Aston Villa

S Sport

20:00

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

beIN Sports 1

20:00

Kayserispor-Kasımpaşa

beIN Sports 2

20:00

Manisa FK-BB Erzurumspor

TRT Spor

20:00

Adanaspor-Menemenspor

TRTavaz

21:45

Atalanta-Fiorentina

