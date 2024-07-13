“Van'da uzun zamandır hiçbir konuda değişen bir şey yok!” diyen SP Van İl Başkanı Özay İlhan, “Van depreminin üzerinden 14 yıl geçti ve bu süreçte hiçbir şey değişmedi. Sorunlar çok” diye kaydetti.

“HANGİSİNE ÜZÜLECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK”

Genç nüfusun büyük çoğunluğunun nüfus kaydının Van'da olmasına rağmen çoğunun başka illerde çalışmakta olduğunu vurgulayan İlhan, “Kısacası; paramız yok, huzurumuz yok, hangisine üzüleceğimizi şaşırdık. Son 4 yıldır şehrimiz her gün göç veriyor ve bu göç artarak devam ediyor. Özellikle kırsalda insanlar çok ciddi geçim sıkıntısı çekmekte, tarım ve hayvancılığımız neredeyse tükenmekte ve birçok gencimiz batı illerine inşaatlara çalışmaya gitmekte. Mevcut nüfusumuzun yüzde 10’undan fazlası il dışında bulunan inşaatlarda çalışıyor. Bunların büyük kısmı evli ve çocuğu olan gençlerimizden oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

İlhan, “Türkiye Ekonomik Araştırma Vakfı’nın yaptığı çalışmada Van kalkınma riski taşıyan illerin başında gelmekte, yani gün geçtikçe gerileyen bir il konumunda. Bunların nedeni saymakla bitmez, en basit örneği de sınır kapımızda yaşanan problemler diyebiliriz.” dedi.

''VAN’DA DERT ÇOK''

“Van Çevreyolu’nun 19 Bakan değişmesine rağmen 15 yıldır yapılamadığını” söyleyen İlhan, Van’ın birçok sorununun çözülmek yerine büyüdüğünü iddia etti.

SP Van İl Başkanı İlhan, “Van yıllardır uçak sorununu yaşamakta, uçak yok, uçak bulsak, bilet yok, bilet bulsak fiyat çok, bileti alsak rötar çok, uçağa binsek valiz yok, dert çok. Van’da hastanelerde sıra yok, yeterli doktor yok. Van'ın sokakları kirli, kırılan ilan panoları hala çirkin bir görüntü sergiliyor. Ücretsiz BelVan kart akıllı dolum cihazları kırık olarak durmakta. Kısacası Van'da dert çok ve mevcut yetkililerden Van'a derman olacak kimse yok!” diyerek sözlerini sonlandırdı.