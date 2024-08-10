Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" adresinden elektronik başvuru formu doldurularak, 13-15 Ağustos'ta alınacak. Atama işlemleri, 22 Ağustos 2024'te gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024'ten itibaren yapılacak.